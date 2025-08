Werbung

AMD hat ohne große Ankündigung oder Tests eine weitere Grafikkarte der Radeon-RX-9060-Serie vorgestellt. Diese positioniert sich unterhalb der Radeon RX 9060 XT und ist sozusagen eine abgespeckte Variante, die ausschließlich mit 8 GB Grafikspeicher auskommen muss. Ob sie in den freien Handel kommen wird, steht offenbar noch nicht fest. Primär scheint das Modell für den OEM-Markt vorgesehen zu sein.

Somit haben wir nach der Radeon RX 9070 XT (Test), Radeon RX 9070 (Test) und Radeon RX 9060 XT (Test) ein viertes Modell auf Basis der RDNA-4-Architektur. Bisher ausschließlich in Asien erhältlich ist auch noch die Radeon RX 9070 GRE. Alle Details zur RDNA-4-Architektur findet ihr an anderer Stelle.

Die Radeon RX 9060 verwendet genau wie das XT-Modell die Navi-44-GPU, hier allerdings nicht in der vollen Ausbaustufe. Anstatt 32 Compute Units sind es derer nur 28 und so reduziert sich die Anzahl der Shadereinheiten von 2.048 auf 1.792. Entsprechend sind auch weniger Raytraching-Kerne und KI-Beschleuniger aktiv. Es bleibt aber bei 64 ROPs, den 4 MB L2-Cache sowie dem 32 MB großen Infinity Cache.

Gegenüberstellung der Karten

Radeon RX 9070 XT Radeon RX 9070 Radeon RX 9060 XT Radeon RX 9060 Architektur RDNA 4 RDNA 4 RDNA 4 RNDA 4 Fertigung TSMC N4P TSMC N4P

TSMC N4P TSMC N4P GPU Navi 48 Navi 48 Navi 44 Navi 44 Chipgröße 357 mm² 357 mm²

199 mm²

199 mm² Anzahl der Transistoren 53,9 Milliarden 53,9 Milliarden

29,7 Milliarden 29,7 Milliarden Compute Units 64 56 32 28 Shadereinheiten 4.096 3.584 2.048 1.792 RT-Beschleuniger 64 56 32 28 KI-Beschleuniger 128 112 64 56 Game-Takt 2.400 MHz 2.070 MHz 2.625 MHz - Boost-Takt 2.970 MHz 2.520 MHz 3.230 MHz 3.000 MHz Infinity Cache 64 MB 64 MB 32 MB 32 MB Grafikspeicher 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 8 / 16 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Speicherinterface 256 Bit 256 Bit 128 Bit 128 Bit Speicherbandbreite 640 GB/s

640 GB/s

322 GB/s 288 GB/s PCIe-Interface PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 TDP 304 W 220 W 150 / 182 W 132 W Preis 689 Euro 629 Euro 315 / 369 Euro -

Bei der Speicherausstattung bietet die Radeon RX 9060 ausschließlich eine 8-GB-Option. Die Anbindung bleibt über ein 128 Bit breites Interface aber identisch. Allerdings kommt GDDR6-Speicher mit nur 18 GBit/s zum Einsatz, was die Speicherbandbreite auf 288 GB/s reduziert. Für die Anbindung der Karte an das Mainboard bleibt es bei einem PCI-Express-5.0-Interface mit 16 Lanes. Durch den geringeren Takt und weniger aktive Teile des Chips fällt die TDP der Radeon RX 9060 mit 132 W noch einmal 18 W nieder als bei der Radeon RX 9060 XT mit 8 GB Grafikspeicher aus.

Die auf der Produktseite gemachten Angaben zur theoretischen Rechenleistung sehen die Radeon RX 9060 etwa 16 % hinter der Radeon RX 9060 XT.

Zum Preis macht AMD keinerlei Angaben. Zudem wird es die Karte vermutlich in Form der OEM-Modell von verschiedenen Herstellern geben. Ob diese dann auch im Retail-Handel landen werden, bleibt abzuwarten. Das von AMD gezeigte Modell der Radeon RX 9060 entspricht dem XT-Modell bzw. es sogar die gleiche Grafik verwenden, was in Anbetracht der engen Verwandtschaft beider Karten auch nicht weiter verwunderlich sein dürfte.