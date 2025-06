Werbung

Wie eng so manche Variante der Grafikkarten-Hersteller miteinander verwandt sind, zeigt sich schon allein in häufig ähnlichen Abmessungen der Karten – auch wenn es sich um komplett unterschiedliche Modellvarianten handelt. Das eine GeForce RTX 5060 den gleichen Kühler wie eine GeForce RTX 5060 Ti verwenden kann, dürfte dabei offensichtlich sein.

Reddit-Nutzer Fantastic-Ad8410 erstand eine ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 OC, die er bei Micro Center in den USA kaufte. Zu Hause hat er die Karte dann aus dem Karton genommen. Die Rückseite mit der Backplate zeigt die Karte klar als TUF-Gaming-Modell mit Radeon-GPU. Eine der Vorschriften, die AMD an die Boardpartner macht ist, dass auf der Backplate ein "AMD Radeon" zu erkennen ist.

Bei NVIDIA muss immer ein "GeForce RTX" auf der Stirnseite der Karte vorhanden sein. Aber wenn man nun einen Blick auf die ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 OC des Nutzers wirft, ist auch dort ein "GeForce RTX" zu erkennen.

Offenbar kein Einzelfall, denn vor rund vier Wochen erstand ein weiterer Nutzer eine ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC. Auf deren Stirnseite fand sich aber ein "Radeon"-Schriftzug.

In der Montage des Kühlers dürfte es bei ASUS zu einer simplen Verwechselung gekommen sein bzw. ein falsches Bauteil wurde an die Produktionsstraße geliefert. In wie vielen Fällen dies passiert ist, lässt sich nicht sagen. Es könnte sich um einen einmaligen Vorfall handeln oder einige weitere Karten schlummern unerkannt in den Lagerregalen der Händler – sind aber womöglich auch schon den Systemen der Käufer verbaut.

Der Vorfall zeigt, wie ähnlich sich die Kühler in ihrer Konstruktion bei ASUS sind. Eine TUF Gaming der Radeon-RX-9070-Serie unterscheidet sich nicht groß von dem für eine Karte der GeForce-RTX-50-Serie. Für den Hersteller bedeutet die Ähnlichkeit, dass er Teile womöglich in größeren Stückzahlen für eine größere Anzahl an Karten verwenden kann.