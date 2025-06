Werbung

Die GeForce RTX 5090 ist aktuell die schnellste Grafikkarte am Markt und zudem eines der wenigen Modelle, welche gegenüber dem Vorgänger eine signifikante Leistungssteigerung erfahren hat. Roman Hartung alias der8auer hat sich nun eine ASUS ROG Astral LC GeForce RTX 5090 OC geschnappt und diese entsprechend so modifiziert, dass das Power-Limit von aktuell 600 W ausgehebelt wird.

600 W sind die magische Grenze für die GeForce RTX 5090. Zwar gibt es auch VBIOS-Versionen, die ein Power-Limit von 1.000 W möglich machen sollen, ein Shunt-Mod trickst die Messschaltung allerdings ebenfalls aus und suggeriert der Grafikkarte, dass sie noch weniger als 600 W verbraucht.

Der Shunt-Mod funktioniert über die Schaltung, über die die Karte die Leistungsaufnahme berechnet. Auf dem PCB verbaut sind Widerstände mit 2 mΩ und wenn darüber ein Strom fließt, gibt es einen Spannungsabfall. Dieser wird gemessen und daraus die Leistungsaufnahme errechnet. Fließt ein größerer Strom, wird ein größerer Spannungsabfall gemessen und die Leistungsaufnahme fällt entsprechend höher aus. Bei 600 W begrenzt die Karte dann, so dass kein höherer Strom fließen kann. Die Schaltung auf der Karte bzw. die Berechnungen im IC finden auf Basis dessen statt, dass davon ausgegangen wird, dass die Widerstände eben mit 2 mΩ bemessen sind.

In der Modifikation können diese Shunt-Widerstände nun ausgetauscht werden oder aber man schaltet einen weiteren Widerstand parallel dazu. Im Falle der ROG Astral LC GeForce RTX 5090 wurde zu den 2 mΩ nun ein weiterer Widerstand mit 5 mΩ aufgelötet. Der Gesamtwiderstand beträgt in der Schaltung demnach 1,43 mΩ.

Der Spannungsabfall fällt in der Folge geringer aus, die Karte sieht eine um 30 % geringere Leistungsaufnahme, als wirklich gerade in Richtung der Komponenten geliefert wird und entsprechend bei 600 W bewegen wir uns in der Realität bei etwa 800 W.

Bereits ohne weiteres Zutun versucht die Karte sich nun an ihr internes Power-Limit von 600 W heranzutasten, verbraucht aber in Wahrheit bereits deutlich mehr. Allerdings ist der Boost-Mechanismus nicht in der Lage, das volle Potential auszuschöpfen und so hat der8auer über manuelle Takteinstellungen noch weitere Änderungen vorgenommen.

Letztendlich erreicht hat er eine Leitungssteigerung im 3DMark Speed Way von 146,1 zu 158 FPS, was einem Plus von etwa 8 % entspricht. Allerdings fiel die Leistungsaufnahme mit 778 zu 551 W deutlich höher aus. Hier sprechen wir von etwas mehr als 40 %. Besonders effizient ist die GeForce RTX 5090 damit also nicht mehr. Aber es geht bei einem solchen Mod auch darum das Maximum ausschöpfen zu können. Die Effizienz ist dabei eher zweitrangig. Wie gut die ROG Astral LC GeForce RTX 5090 die höhere Leistungsaufnahme verkraftet, zeigen die Temperaturen. Im Werkszustand kommt die GPU auf eine Temperatur von etwa 55 °C und der Speicher liegt bei 76 °C. Mit den 780 W liegt die GPU dann bei fast 61 °C und der Speicher kommt auf 80 °C.

Ein Shunt-Mod ist sicherlich etwas, was Extrem-Overclocker in Betracht ziehen können, die Rekorde brechen wollen. Auch wer ein Modell der GeForce RTX 5090 hat, dessen Kühlung mit mehr als 600 W umgehen kann, könnte sich daran wagen. Allerdings setzen die Modifikationen auch voraus, dass man zumindest etwas handwerkliches Geschick vorzuweisen hat und natürlich erlischt die Garantie der Karte.