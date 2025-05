Werbung

Mit der Kooperation zwischen ASUS und Noctua geht es in die fünfte Runde, denn zur Computex zeigen die beiden Unternehmen mit der GeForce RTX 5080 Noctua Edition die fünfte Umsetzung einer von ASUS hergestellten, aber mit Lüftern von Noctua ausgestatteten Kühlung.

Zur GeForce RTX 5080 als Basis müssen wir nicht mehr viel sagen und mit dieser Modellwahl bleiben sich beide Unternehmen auch treu und greifen nicht nach dem High-End-Modell der Serie – wie auch schon mit einer GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3080 und zuletzt mit der GeForce RTX 4080 (Super).

ASUS und Noctua setzen bei der Frischluftversorgung auf die neuen NF-A12x25 G2. Die Breite und Höhe von jeweils 120 mm sind keine Besonderheit, sorgen in der Anzahl aber natürlich dafür, dass eine Länge von mindestens 360 mm nicht unterschritten werden kann. Insgesamt bringt es die GeForce RTX 5080 Noctua Edition auf 385 mm – damit ist sie aber nicht das größte Modell einer GeForce RTX 5080.

Was im Design des Kühlers und der Abdeckung sicherlich am ehesten einen Unterschied zu den vorherigen Umsetzungen darstellt, ist die Tatsache, dass die Lüfter nun etwas versteckter eingebaut sind. Es ist nicht mehr sofort zu erkennen, dass hier 120-mm-Lüfter unter der Haube schlummern.

Der Einsatz der neuen NF-A12x25 G2 soll sich vor allem dahingehend auszahlen, dass die Temperaturen gegenüber der ASUS GeForce RTX 4080 Super Noctua Edition bei gleichem Geräuschpegel von 52,6 auf 50 °C reduziert werden konnten. Nun sind 2,6 °C sicherlich kein weltbewegender Unterschied, dies zeigt aber zumindest eine gewisse Weiterentwicklung in diesem Bereich. Dazu gehört aber auch, dass Noctua und ASUS in Zusammenarbeit auch den Kühler mit den Finnen überarbeitet haben. So ist der Abstand der Finnen entscheidend und wurde auf den statischen Druck der Lüfter abgestimmt.

Um eventuelle Resonanzen zu vermeiden, lässt ASUS die Lüfter auf der GeForce RTX 5080 Noctua Edition nicht mit den identischen Drehzahlen arbeiten. Dies sollte man im Übrigen auch beim Einsatz eines Tower-Kühlers für den Prozessor mit zwei Lüftern vermeiden, denn auch hier kann es zu störenden Effekten kommen.

Zur Verfügbarkeit der GeForce RTX 5080 Noctua Edition sagt ASUS nur: Drittes Quartal. Eine unverbindliche Preisempfehlung gibt es nicht.