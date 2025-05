Werbung

Wie angekündigt hat NVIDIA heute die GeForce RTX 5060 nicht nur offiziell vorgestellt, sondern dieses Modell soll auch gleich verfügbar sein. Leider hat man aber darauf verzichtet, der Presse vorab den dazu passenden Treiber zur Verfügung zu stellen, sodass wie ebenfalls vor einigen Tagen angekündigt heute bei uns auch kein Test erscheinen wird.

Dabei liegt uns ein Modell der GeForce RTX 5060 bereits seit letzter Woche vor. Dabei handelt es sich um die MSI GeForce RTX 5060 Gaming, die wir im Folgenden etwas genauer vorstellen wollen – wenn es denn schon keinen ausführlichen Test geben kann. Im Übrigen werden wir dies auch nicht in den nächsten 1-2 Tagen nachholen können, sondern müssen euch bis in die kommende Woche vertrösten, wenn wir wieder von der Computex in Taiwan zurück sind.

Aber nun zur MSI GeForce RTX 5060 Gaming:

Die Karte kommt auf Abmessungen von 245 x 135 mm und belegt zwei Slots. Die beiden Axiallüfter haben einen Durchmesser von 95 mm. Auf der Rückseite ist eine Backplate vorhanden, die weitestgehend geschlossen ist. Das hintere Drittel bleibt frei und ermöglicht somit dem davorsitzenden Lüfter die Luft besser durch den Kühler zu befördern.

Auf der Stirnseite der Karte ist ein einzelner 8-Pin-Anschluss vorhanden. Genau wie auch schon bei der GeForce RTX 5060 Ti sind die Boardpartner hier nicht dazu verpflichtet, den 12V-2x6 zu verwenden. Bei PCI-Express-Slot ist eindeutig zu erkennen, dass NVIDIA die GPU mit nur vier PCIe-5.0-Lanes anbindet, denn an den Slot sind nur acht der sechzehn möglichen Lanes herangeführt. Einen halbierten Slot wie bei der Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle sehen wir aber nicht.

Auf der Slotblende wiederum sehen wir die übliche Display-Output-Konfiguration in Form von einmal HDMI 2.1b und dreimal DisplayPort 2.1.

Laut NVIDIA startet die GeForce RTX 5060 zu einem Preis von 319 Euro und bewegt sich damit auf Niveau des Vorgängers.

Gegenüberstellung der GeForce-RTX-XX60-Serie

GeForce RTX 5060 GeForce RTX 4060 GeForce RTX 3060 GPU GB206

AD107 GA106 Architektur Blackwell Ada Lovelace Ampere SMs 36 24 28 FP32-ALUs 3.840

3.072

3.584 Basis-Takt - 1.830 MHz

1.320 MHz

Boost-Takt - 2.460 MHz 1.780 MHz L1-Cache 3.840kB 3.072 kB 3.584 kB L2 Cache 24 MB 24 MB 6 MB Speicherinterface 128 Bit 128 Bit 192 Bit Speicher GDDR7 (28 Gbps) GDDR6X

GDDR6X Speicherkapazität 8 GB 8 GB 12 GB Speicherbandbreite 448 GB/s

272 GB/s 360 GB/s TGP 150 W 115 W 170 W Preis 319 Euro 329 Euro

329 Euro



Warum keine Tests?

Natürlich haben wir NVIDIA gefragt, warum es für die GeForce RTX 5060 keinen Vorab-Treiber für die Presse gegeben hat. Ben Berraondo, Director of Global PR bei NVIDIA sagte uns:

"We are focused on delivering a great day-one experience for GeForce RTX 5060 gamers with our Game Ready Driver that will be available to everyone on May 19."

Dies ist natürlich keine richtige Antwort, denn theoretisch könnte NVIDIA dies zu jeder neuen Grafikkarten sagen, dann hätte es auch keinerlei Vorab-Tests zur GeForce RTX 5090, 5080, 5070 und 5060 Ti gegeben. Somit bleibt der Vorwurf im Raum, dass NVIDIA einfach keine Tests zum Marktstart sehen möchte – wie auch schon bei der GeForce RTX 5060 Ti, wo die Variante mit 8 GB erst eine Woche nach dem Modell mit dem doppelten Speicherausbau verfügbar war.

Eine zusätzliche Ebene bekam das Thema in den vergangenen Tagen, denn einigen wenigen Medien ermöglichte NVIDIA eine Vorschau auf die Leistung der GeForce RTX 5060, mit strickten Vorgaben zur Vergleichshardware und den gewählten Einstellungen. Die gezeigten Ergebnisse wiederholen im Grunde nur NVIDIAs Narrativ: Per Multi Frame Generation sind FPS-Steigerungen im Bereich von mehreren Faktoren möglich. Wie es um die Rohleistung und eventuelle Einschränkungen durch den nur 8 GB großen Grafikspeicher bestellt ist, spielt dabei jedoch keinerlei Rolle.