Werbung

Spätestens die offizielle Bekanntgabe seitens NVIDIA, dass die GeForce RTX 5090 Laptop (Hardwareluxx-Test) über 24 GB VRAM verfügen wird und hierfür GDDR7-Chips mit einer Kapazität von jeweils 3 GB verwendet, ließ Spekulationen zu, NVIDIA könnte bei neueren Blackwell-SKUs RTX-5000-Grafikkarten mit mehr als 12 und 16 GB VRAM vom Stapel lasse – die GeForce RTX 5090 mit 32 GB VRAM einmal ausgeklammert. Im Chiphell-Forum hinterließ der bekannte Nutzer "Panzerlied" nun einen Hinweis, dass NVIDIA zu einem späteren Zeitpunkt zwei Blackwell-Grafikkarten planen könnte, die mit 18 respektive 24 GB Grafikspeicher ausgestattet sein könnten.

Genau wie bei der GeForce RTX 5080 (Hardwareluxx-Test), setzt die RTX 5090 Laptop auf den GB203-Chip von NVIDIA. Der GB203 bietet in Summe acht 32-Bit-Speichercontroller und im Falle der GeForce RTX 5080 sind acht GDDR7-Speicherchips mit jeweils 2-GB-Kapazität verbaut. Doch die GeForce RTX 5090 Laptop hat von NVIDIA achtmal die 3-GB-VRAM-Chips erhalten, sodass die VRAM-Speicherkapazität trotz 256-Bit-Speicherinterface auf 24 GB kommt.

Der Nutzer "Panzerlied" im Chiphell-Forum geht davon aus, dass NVIDIA in nicht allzu ferner Zukunft eine GeForce RTX 5070 Super mit 18 GB VRAM und eine GeForce RTX 5080 Super mit 24 GB Grafikspeicher auf den Markt bringen könnte. Sicherlich nicht allzu bald – vermutlich auf der anstehenden Computex in Taipeh, womöglich aber erst CES 2026 Anfang Januar. Als Grundlage soll ebenfalls der GDDR7-Speicherchip mit einer Kapazität von 3 GB dienen. Demnach realistisch ist eine GeForce RTX 5070 Super mit 6x 3 GB, sodass in Summe 18 GB Grafikspeicher zugänglich wären. Interessanter Funfact ist außerdem, dass dies die allererste Grafikkarte mit dieser krummen Speichermenge darstellen würde.

Mit der potentiellen GeForce RTX 5080 Super könnte der Gleichstand zur GeForce RTX 5090 Laptop hergestellt werden, denn wenn die GeForce RTX 5080 Super über acht GDDR7-Speicherchips mit 3 GB Fassungsvermögen ausgestattet wird, sind es summiert 24 GB Grafikspeicher, die bereits der regulären GeForce RTX 5080 sehr gut zu Gesicht gestanden hätten. Auch in diesem Fall würde sich an dem 256-Bit-Speicherface nichts ändern. Auch wenig ändern würde sich etwas an der Rohleistung, denn der GB203-400-Chip ist bereits der Vollausbau. Ein abgespeckter GB202-Chip wäre denkbar und machbar.

In Summe sollten diese sehr fraglichen Gerüchte mit äußerster Vorsicht genossen werden, denn natürlich muss an diesem Wahrheitsgehalt nichts dran sein. Fakt ist jedoch, dass die Blackwell-Grafikkarten, was neue SKUs angeht, noch deutliches Potential nach oben haben. Die Frage ist, ob NVIDIA dieses Potential wahrnimmt beziehungsweise wahrnehmen möchte.