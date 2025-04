Werbung

Mit dem heutigen Start der GeForce RTX 5060 Ti veröffentlicht NVIDIA auch einen neuen Treiber, da die Karte ab sofort im Handel erhältlich ist und ein entsprechendes Treiber-Update erforderlich macht. Neu ist der GeForce-Treiber in der Version 576.02, dessen Changelog (PDF) die wichtigsten Änderungen auflistet.

NVIDIA nennt darin unter anderem Verbesserungen für Windows 11 24H2, eine Lösung für BSOD-Probleme beim Einsatz von DLSS 4 in Kombination mit Multi Frame Generation sowie die Behebung zufälliger Black-Screen-Probleme bei den neuen Karten der GeForce-RTX-50-Serie. Konkret heißt es beispielsweise: "Game stability issues when playing games with DLSS Frame Generation + GSYNC".

Einige dieser Probleme soll NVIDIA bereits in den vergangenen Wochen durch VBIOS- und frühere Treiber-Updates adressiert haben.

Zudem nennt NVIDIA folgende Punkte:

[Fortnite] random crashes during gameplay [5171520]

[The First Berserker: Khazan] DXGI_ERROR_DEVICE_REMOVED Crash [5195216]

[Star Wars Outlaws] Application will freeze after leaving the game idle for 5+ minutes [5191099]

Game stability issues when playing games with DLSS Frame Generation + GSYNC [5144337]

[Monster Hunter Wilds] Crash after accepting quest with DLSS-FG Enabled [5087795]

[InZOI] Game crashes with error "GPU crashed or D3D Device Removed" [5154864]

[Overwatch 2] Stutter when using VSYNC [5171856]

[Hellblade 2 Senua's Saga] Increased aliasing when using TSR [5125662]

[Hellblade 2 Senua's Saga] Crashing when using Smooth Motion [5209772]

[The Last of Us Part 1] Crash when using Smooth Motion [5208799]

Dithering/banding in some games on RTX 50-series GPUs [5121715]

[Control] Flickering corruption in multiple areas [5118876]

Stutter when using VSYNC [5202703][5202474]

VSYNC in NVCP + frame generation causes issues in DLSS 4 games [5124816]

[UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection] Artifacts on screen when collecting treasures [5158954]

Der GeForce-Treiber 576.02 dürfte in Kürze direkt auf der NVIDIA-Website verfügbar sein. Ob mit dieser Version alle gravierenden Fehler behoben sind, wird sich unter anderem anhand eurer Erfahrungen zeigen.