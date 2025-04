Werbung

Nach dem Start der beiden Modelle Radeon RX 9070 XT und Radeon RX 9070 plant AMD auch eine Radeon-RX-9060-Serie, die laut Ankündigung Anfang des Jahres etwa im Mai auf den Markt kommen sollte. Geplant ist zumindest eine Radeon RX 9060 XT, die ein Gegenspieler der GeForce RTX 5060 Ti sein soll, die ab heute in den Handel kommen wird und zu der wir heute noch einen Test veröffentlichen werden.

Viele Details zur Radeon RX 9060 XT sind allerdings noch nicht bekannt. Die GPU wird auf der RDNA-4-Architektur basieren und vermutlich mit 8 oder 16 GB Grafikspeicher angeboten werden – genau wie die GeForce RTX 5060 Ti. Das Speicherinterface dürfte demnach 128 Bit breit sein. Über den Ausbau der Navi-44-GPU ist darüber hinaus nichts bekannt.

Für den Start der Radeon RX 9060 XT scheint sich AMD am kommenden Großevent der Branche orientieren zu wollen: Die Computex 2025, die vom 20. bis 23. Mai stattfindet, soll zur Ankündigung genutzt werden. Am Markt verfügbar sein soll die Karte dann zwei Wochen später, also ab Anfang Juni. Das vermeldet der für gewöhnlich gut informierte X-Nutzer Hoang Anh Phu.

Zum Preis gibt es ebenfalls noch keinerlei Informationen. Sollte sich der Speicherausbau von 8 GB (mit der Option auf eine Variante mit 16 GB) bestätigen, dürfte einmal mehr die Frage aufkommen, ob 8 GB Grafikspeicher im Jahr 2025 noch zeitgemäß sind.