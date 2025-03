Werbung

Noch bis vor wenigen Tagen sah es so aus, als würde es mit NVIDIAs GeForce-RTX-50-Serie recht bald weitergehen und mit der GeForce RTX 5060 Ti und GeForce RTX 5060 in mehreren Varianten stünden die Einsteiger-Lösungen der Blackwell-Generation an. Laut Videocardz hätte die Vorstellung noch vor der GDC am 14. März erfolgen sollen – dies bestätigte sich aber nicht.

Nun scheint es offensichtlich zu sein, dass es hier zu Verzögerungen kommt, denn auch uns wurden eine zeitlich deutlich nähere Veröffentlichung offeriert, die aber in den vergangenen Tagen bereits zurückgestellt wurde. Via Board Channels erfolgt nun die Bestätigung.

Demnach soll die GeForce RTX 5060 Ti mit 8 und 16 GB Grafikspeicher nun Mitte April erscheinen. Die GeForce RTX 5060 soll dann Mitte Mai folgen. Dieses Modell gibt es ausschließlich mit 8 GB.

Die beiden GeForce-RTX-5060-Modelle basieren auf der bislang nicht näher spezifizierten GB206-GPU. Bei der GeForce RTX 5060 Ti sind 36 SMs aktiv, was 4.608 FP32-Shadereinheiten entspricht. Zudem stehen 36 Raytracing-Beschleuniger und 144 Tensor-Kerne zur Verfügung. Das Speicherinterface ist mit 128 Bit erneut schmaler als bei der GB205-GPU der GeForce RTX 5070 mit 192 Bit. Wie hoch der GDDR7-Speicher taktet, ist noch nicht bekannt. Die Gesamtleistungsaufnahme (TGP) liegt bei 180 W.

Auch die GeForce RTX 5060 setzt auf die GB206-GPU, jedoch in einer abgespeckten Variante mit 30 SMs, was 3.840 Shadereinheiten, 30 Rsaytracing-Beschleuniger und 120 Tensor-Kerne bedeutet. Eine Option mit 16 GB Grafikspeicher gibt es hier nicht, stattdessen bleibt es bei einem 128 Bit breiten Speicherinterface und GDDR7. Die TGP sinkt auf 150 W.

Mit der GB207-GPU als Basis erhält die GeForce RTX 5050 einen weiteren Blackwell-Chip. Sie verfügt über 20 SMs mit 2.560 Shadereinheiten sowie 20 Raytracing-Beschleuniger und 80 Tensor-Kerne. Das Speicherinterface bleibt mit 128 Bit unverändert – eine weitere Reduzierung wäre wohl kaum sinnvoll. Im Gegensatz zu den anderen Modellen der GeForce-RTX-50-Serie setzt NVIDIA hier jedoch weiterhin auf GDDR6. Die TGP soll bei 130 W liegen.

Wie groß die L2-Caches der GB206- und GB207-GPUs ausfallen, ist derzeit nicht bekannt. Wahrscheinlich sind jedoch 32 MB bzw. 16 MB.