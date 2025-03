Werbung

Der etwas stärkere Euro gegenüber dem US-Dollar wirkt sich dementsprechend aus, dass NVIDIA die Preise für die Founders Editionen gesenkt hat. Dies betrifft alle drei Modelle: Die GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5080 und GeForce RTX 5070. Von der GeForce RTX 5070 Ti gab es keinerlei Founders Edition und demnach gibt es hier auch keine Preissenkung zu vermelden.

Die GeForce RTX 5090 wurde für 2.329 Euro eingeführt und soll nun 2.229 Euro kosten. Bei der GeForce RTX 5080 sinkt der Preis prozentual in einem ähnlichen Umfang. Anstatt 1.169 Euro kostet dieses Modell nun noch 1.119 Euro. Bei der GeForce RTX 5070 fällt der Preis von 649 auf 619 Euro.

Gegenüberstellung der Preise

Startpreis Neuer Preis (19. März 2025) GeForce RTX 5090 FE 2.329 Euro

2.229 Euro

-100 Euro (-4,3 %) GeForce RTX 5080 FE 1.169 Euro

1.119 Euro

-50 Euro (-4,3 %) GeForce RTX 5070 FE 649 Euro

619 Euro

-30 Euro (-4,6 %)

NVIDIA gibt an der Stelle also den für uns besseren Wechselkurs weiter. Ob sich dies auch auf die Custom-Designs auswirkt, bleibt abzuwarten. Aktuell kann NVIDIA als Anbieter der Founders Edition die Preise selbst vorgeben, während der freie Markt durch Angebot und Nachfrage dominiert wird. Selbst die Hersteller mit eigenen Shops haben die Preise immer wieder deutlich über dem angeboten, was mal ursprünglich kommuniziert wurde.

Aufgrund der noch immer hohen Nachfrage ist aktuell nicht davon auszugehen, dass die günstigeren Founders-Edition-Karten sich in generell niedrigeren Preisen der Grafikkarten ausdrücken werden. Unsere Verfügbarkeitshinweise können hier helfen, eine solche Karte dennoch zu erstehen.

