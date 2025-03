Werbung

Acer erweitert sein Portfolio um vier neue Grafikkartenmodelle der Predator BiFrost- und Acer Nitro-Serie, die mit AMDs Radeon-RX-9000-GPUs ausgestattet sind. In unserem Test konnten die Radeon RX 9070 XT und Radeon RX 9070 sich vor allem als Konkurrenz zur GeForce-RTX-5070-Serie etablieren. Die neuen GPUs bieten bis zu 16 GB GDDR6-Speicher und unterstützen Features wie Raytracing, AI-Beschleunigung und AMD FidelityFX Super Resolution 4. Die integrierte AMD Radiance Display Engine will dabei für eine hohe Farbgenauigkeit und Detailtreue bei der Darstellung sorgen.

Die Predator BiFrost Radeon RX 9070 XT OC erreicht einen Boost-Takt von bis zu 3.100 MHz und einen Game-Takt von 2.570 MHz, während die Predator BiFrost Radeon RX 9070 OC mit einem Boost-Takt von 2.700 MHz und einem Game-Takt von 2.210 MHz spezifiziert ist. Die Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC 16GB und Acer Nitro Radeon RX 9070 OC 16GB bieten eine ähnliche Leistung und sind auf eine ausgewogene Balance zwischen Geschwindigkeit und Energieeffizienz ausgelegt. Beide Serien sind mit PCIe 5.0 kompatibel und ermöglichen Multi-Display-Setups mit drei DisplayPorts und einem HDMI-2.1-Anschluss.

Zur Kühlung der GPUs setzt Acer auf drei FrostBlade-4.0-Lüfter mit einem Counter-Spin-Design, das Luftströme optimieren soll und für eine effiziente Wärmeabfuhr sorgen kann. Sauerstofffreie Heatpipes und ein verstärkter Kupfersockel wollen zudem zur schnellen Ableitung der Abwärme beitragen, während Kugellager-Lüfter mit spezieller Schmierung die Geräuschentwicklung minimieren sollen und die Lebensdauer der Lüfter verlängern können. Eine Aluminium-Backplate und ein verstärktes Metallgehäuse sollen mechanische Verformungen verhindern und für zusätzliche Stabilität sorgen.

Die neuen GPUs verfügen daneben über die Software Acer Intelligent Space, die das System automatisch optimieren kann und Performance-Anwendungen vorschlägt. Acer Game Assistance will Spieler mit automatischer Farboptimierung und einem Scharfschützenmodus für präziseres Zielen in Shootern unterstützen. Zusätzlich ermöglicht Acer ProCam die automatische Erfassung und Speicherung wichtiger Spielszenen, was besonders für Streamer und Content-Creators von Vorteil sein kann.

Die Predator BiFrost Radeon RX 9070 XT OC 16GB wird voraussichtlich ab April für 849 Euro erhältlich sein, während die Predator BiFrost Radeon RX 9070 OC 16GB ab 769 Euro angeboten wird. Die Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC 16GB startet mit einem Preis von 799 Euro, während die Acer Nitro Radeon RX 9070 OC 16GB ab 719 Euro verfügbar sein wird.