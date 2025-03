Werbung

Euren Reaktionen im Forum nach zu urteilen, ist die INNO3D GeForce RTX 5090 ICHILL Frostbite ein echtes Highlight innerhalb der GeForce-RTX-50-Serie. Das Spitzenmodell von NVIDIA alias GeForce RTX 5090 wird hier vom Hersteller ab Werk mit einem Wasserkühler versehen. Ein ähnliches Modell gibt es in Form der Aorus GeForce RTX 5090 Extreme Waterforce auch von Gigabyte.

INNO3D verwendet für die Karte das Referenz-PCB, welches auch für einige weitere INNO3D-Modelle Verwendung findet. Zudem nutzen auch andere Hersteller dieses Design, sodass die Wasserkühlungshersteller sich zumeist auf dieses konzentrieren.

INNO3D arbeitet für die Frostbite-Karte einmal mehr mit Alphacool zusammen. Wie man aber anhand der Logos auf der Front- und Rückseite sowie der Abdeckung der Jetplate im Zentrum des Wasserkühlers erkennen kann, wird das Design an INNO3D angepasst. Der Wasserkühler deckt das komplette PCB ab. Somit ist die Karte auch erstaunlich kompakt – vor allem im Vergleich zu den High-End-Modellen der GeForce RTX 5090, die eine Länge von 330 mm erreichen. Die INNO3D GeForce RTX 5090 ICHILL Frostbite kommt auf gerade einmal 204 x 161 x 34 mm und belegt somit noch nicht einmal zwei Slots.

Am Terminal des Wasserkühlers stehen beidseitig zwei G1/4-Zoll-Anschlüsse zur Verfügung, sodass die Karte in beliebiger Ausrichtung der Schläuche oder Tubes eingebunden werden kann. Es gibt allerdings eine festgelegte Flussrichtung. Die dazugehörige Beschriftung findet sich in Form einer "In"- und "Out"-Gravur im Acryl über den Kanälen. Zwischen dem Kühlkörper und der GPU setzt INNO3D auf ein Honeywell PTM7950 Phase-Change-Pad.

Eine weitere Besonderheit der GeForce RTX 5090 ICHILL Frostbite besteht darin, dass INNO3D sich hier an das Maximum dessen heranwagt, was mit einem 12V-2x6-Anschluss möglich ist. Das Power-Limit ist somit auf 600 W gesetzt. Für ein höheres Power-Limit müsste in zweiter 12V-2x6-Anschluss verbaut werden. Dazu konnte sich NVIDIA im Referenzdesign des PCBs aber offenbar nicht durchringen. Neben dem Potential eine GeForce RTX 5090 mit höherem Power-Limit anbieten zu können, wäre man damit auch den Problemen rund um den 12V-2x6-Anschluss entgangen, da dieser nicht mehr am Limit betrieben werden müsste.

In den kommenden Tagen werden wir uns die INNO3D GeForce RTX 5090 ICHILL Frostbite genauer anschauen und testen. Bis dahin sollte die Karte auch den Handel erreicht haben.