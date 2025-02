Werbung

In dieser Woche wird mit der NVIDIA GeForce RTX 5070 das vierte Modell der Blackwell-Generation starten. Bereits jetzt zeichnen sich am Horizont die weiteren Modelle ab, welche das Angebot nach unten hin abrunden sollen. Laut WCCFTech plant NVIDIA drei weitere Ableger: Zwei GeForce RTX 5060 Ti mit einmal 16 und 8 GB und eine GeForce RTX 5060, die dann ausschließlich mit 8 GB Grafikspeicher ausgestattet sein soll.

Während die GeForce RTX 5070 aufgrund des 192 Bit breiten Speicherinterfaces also auf 12 GB an Grafikspeicher kommt, könnte dem kleineren Modell GeForce RTX 5060 Ti mit 16 GB wieder etwas mehr zugeteilt werden. Es wäre allerdings nicht das erste Mal, dass dies in dieser Form umgesetzt wird.

Während für die GeForce RTX 5070 die bisher nicht verwendete GB205-GPU zum Einsatz kommen wird, dürfte NVIDIA für eine GeForce RTX 5060 (Ti) einen weiteren Chip auflegen, der als GB206 oder GB207 bezeichnet werden soll. Dieser besitzt dann ein 128 Bit breites Speicherinterface, welches zum Ausbau mit 8 oder 16 GB Grafikspeicher passt.

Weitere Details zu den Karten und den technischen Details sind nicht bekannt. Anhand des Ausbaus und der Größe des Grafikspeichers dürfte klar sein, dass NVIDIA diese Modelle für den Einsteiger-Bereich und eine Auflösung von 1080p vorsieht.

Sowohl die GeForce RTX 5060 Ti als auch das vorerst kleinste Modell, die GeForce RTX 5060, sollen im April auf den Markt kommen.