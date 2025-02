Nach der ersten Sichtung schossen die Meldungen zu Modellen der GeForce RTX 5090(D) mit acht weniger ROPs als vorgesehen nur so aus dem Boden. Nur einen Tag später bestätigte NVIDIA: Aufgrund einer "Anomalie" sind weniger als 0,5 % der Chips der GeForce RTX 5090, 5090D und auch der GeForce RTX 5070 Ti mit einer geringere Anzahl an ROPs ausgeliefert worden.

In synthetischen 3DMark liegt die GeForce RTX 5090 Solid mit 168 ROPs um fast 12 % hinter einer GeForce RTX 5090 Founders Edition mit 176 ROPs. Im Steel Nomad sind es nur noch etwa 5 %. Hier und in Spielen scheinen die Werte dann eher im Bereich dessen zu liegen, was bei 4 % weniger ROPs zu erwarten ist und sich fast 1:1 in einem FPS-Minus ausdrückt.

Wir haben die Benchmark-Werte der Nutzer mit einer betroffenen Karte mit unseren Benchmarks zur GeForce RTX 5090 und 5070 Ti zusammengestellt.

3DMark Time Spy Extreme GeForce RTX 5090 (176 ROPs) 25663XX GeForce RTX 5090 (168 ROPs) 22621XX in Punkten Mehr ist besser

3DMark Steel Nomad GeForce RTX 5090 (176 ROPs) 14136XX GeForce RTX 5090 (168 ROPs) 13396XX in Punkten Mehr ist besser

Damit zeigt sich: Je nach Spiel und Workload, kommt den ROPs eine unterschiedlich große Bedeutung im Rendering zu. Die ROPs sind für die letzten Verarbeitungsschritte der Rendering-Pipeline verantwortlich. So verarbeitet sie die finalen Pixel eines Bildes und schreiben diese in den Framebuffer. Durch ein Z-Buffering bzw. Depth & Stencil Testing überprüfen sie zudem, welche Pixel letztendlich sichtbar und welche verdeckt sind. Außerdem führen sie ein Alpha-Blending, Multisampling (MSAA) und andere Bildverbesserungen durch. Schlussendlich wandeln sie Daten in verschiedene Farbformate um und optimieren damit den Speicherplatz.

Benchmarks zur GeForce RTX 5070 Ti mit 88 ROPs

Überraschenderweise erwähnte NVIDIA in seinem Statement auch die GeForce RTX 5070 Ti. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht aufgefallen, dass auch diese von der Problematik betroffen ist. Anstatt wie vorgesehen 96 ROPs sind hier bei wenigen Karten eben nur 88 ROPs vorhanden – 9 % weniger.

Im ComputerBase-Forum meldet sich Mitglied "Der Zeitgeist" mit einer MSI GeForce RTX 5070 Ti Gaming Trio mit nur 88 ROPs und lieferte prompt auch ein paar Benchmarks, so dass wir nun auch einen Eindruck davon bekommen, welchen Einfluss die fehlenden ROPs auf die Leistung haben. Prozentual sollte die GeForce RTX 5070 Ti etwas stärker betroffen sein, als dies für die GeForce RTX 5090(D) der Fall ist.

3DMark Time Spy GeForce RTX 5070 Ti (96 ROPs) 27223XX GeForce RTX 5070 Ti (88 ROPs) 24755XX in Punkten Mehr ist besser

3DMark Steel Nomad GeForce RTX 5070 Ti (96 ROPs) 6466XX GeForce RTX 5070 Ti (88 ROPs) 6223XX in Punkten Mehr ist besser

3DMark Speed Way GeForce RTX 5070 Ti (96 ROPs) 7587XX GeForce RTX 5070 Ti (88 ROPs) 7046XX in Punkten Mehr ist besser

In den Benchmarks scheint der Time Spy erneut deutlicher durch die fehlenden ROPs betroffen zu sein. Hier liegt die GeForce RTX 5070 Ti mit 88 ROPs im fast 10 % hinter dem Modell von mit vollen 96 ROPs. Schon deutlich geringer ist der Unterschied im Steel Nomad und Speed Way.

Solltet ihr feststellen, dass eure GeForce RTX 5090 oder 5070 Ti über acht weniger ROPs verfügt, als dies von NVIDIA vorgesehen ist, so könnt ihr euch an den Grafikkarten-Hersteller wenden, um Ersatz zu bekommen. Aufgrund der aktuell angespannten Liefersituation könnte es hier aber zu Verzögerungen kommen.

Nur 0,5 % der Chips sollen von der Anomalie betroffen sein, die NVIDIA inzwischen aber auch beseitigt haben will. Längerfristig wird sich das Problem demnach in Luft auflösen. Ein gewisser Anteil der betroffenen Karten wird aber auch auf ewig unentdeckt in Gaming-Systemen schlummern. So lange die Käufer nicht mittels Tools wie GPU-Z nachschauen oder sie auf Basis von Benchmarks eine geringere Leistung feststellen, werden diese Karten auch unentdeckt bleiben.