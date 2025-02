Werbung

Die kommende GeForce RTX 5070 Ti von NVIDIA könnte zum Marktstart ihrerseits nur in begrenzter Stückzahl verfügbar sein – was in der Folge zu hohen Preisen führen dürfte. Laut Berichten aus chinesischen Boardpartnerkreisen wird die Verfügbarkeit ähnlich problematisch beschrieben, wie bei der zuvor veröffentlichten GeForce RTX 5090 und RTX 5080.

Demnach soll die Nachfrage das Angebot erneut deutlich übersteigen. Einzelne Händler könnten den Gerüchten nach lediglich zehn bis 20 Einheiten für Direktkunden erhalten, und selbst größere Abnehmer wie Internet-Cafés könnten Schwierigkeiten haben, ausreichend Karten zu erhalten. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt zeigen sich hohe Preisentwicklungen: Während NVIDIA eine unverbindliche Preisempfehlung von 749 US-Dollar, bzw. 879 Euro angesetzt hat, werden in China Preise von umgerechnet 960 bis 1.100 US-Dollar erwartet. Auch in den USA listen Händler die Karte bereits für 900 bis 1.000 US-Dollar, während in Deutschland erste Angebote über 1.000 Euro gesichtet wurden.

Diese Entwicklung könnte AMD in die Karten spielen, sollten sich die Gerüchte bewahrheiten und die Situation nicht schnell wieder auflösen. Denn Anfang März sollen die neuen Radeon RX 9070 (XT) in die Regale kommen, die leistungstechnisch etwa auf dem Niveau der RTX 5070 Ti erwartet werden. Im Gegensatz zu NVIDIAs Karten gibt es hier bislang noch keine Berichte über eine angespannte Versorgungslage. Die auf RDNA 4 basierenden GPUs sollen wohl in großen Stückzahlen verfügbar sein und könnten eine lukrative Alternative für Käufer darstellen, die nicht rechtzeitig eine RTX 5070 Ti ergattern können oder sich die hohen Einstiegspreise nicht leisten wollen.

Die RTX 5070 Ti erscheint offiziell am kommenden Donnerstag. Dann wird sich zeigen, ob sich die Berichte über die schlechte Verfügbarkeit und die hohen Preise bestätigen.