Ende des Monats soll die Vorstellung erfolgen, im März dann der Marktstart – und so verwundert es nicht, dass wir nun den ersten Screenshot mit weiteren technischen Details sehen (via HKEPC). Dieser zeigt den GPU-Z-Screenshot einer AMD Radeon RX 9070 XT zusammen mit einem Benchmark-Ergebnis des integrierten Benchmarks von Moster Hunter Wilds. Allerdings sind die genauen Einstellungen, vor allem für das eventuell eingesetzte Upscaling mit FSR, nicht erkennbar, so dass ein Vergleich mit anderen Ergebnissen nur schwer möglich ist.

Laut Screenshot setzt die Radeon RX 9070 XT offensichtlich auf 4.096 Shadereinheiten – weniger als eine Radeon RX 7900 GRE. Die Optimierungen der RDNA-4-Architektur dürften jedoch im direkten Vergleich einen gewissen Einfluss haben.

Gegenüberstellung der Navi-GPUs

Radeon RX 9070 XT Radeon RX 7900 XTX Radeon RX 7900 XT Radeon RX 7800 XT GPU Navi 48 Navi 31 Navi 31 Navi 32 Stream-Prozessoren 4.096 6.144 5.376 3.840 Compute Units (CU) 64 96 84 60 Game-Takt 2.570 MHz 2.300 MHz 2.000 MHz 2.124 MHz Boost-Takt 3.100 MHz 2.500 MHz 2.400 MHz 2.430 MHz Infinity Cache - 96 MB 80 MB 64 MB Speicher GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6 Speicherkapazität 16 GB 24 GB 20 GB 16 GB Speicherinterface 256 Bit 384 Bit 320 Bit 256 Bit Speicherbandbreite 644,6 GB/s 960 GB/s 880 GB/s 624 GB/s TBP - 355 W 315 W 263 W Preis - ab 900 Euro ab 680 Euro ab 500 Euro

Weiterhin wird der Grafikspeicher mit einer Kapazität von 16 GB bestätigt. Es soll später aber auch eine Variante mit 32 GB geben, die für KI-Anwender vorgesehen ist. Damit einher geht ein Speicherinterface mit einer Breite von 256 Bit. Mit dem verwendeten GDDR6-Speichertyp kommt die Karte auf eine Speicherbandbreite von 644,6 GB/s. Auch dies wäre weniger als das, was wir bei der Radeon-RX-7900-Serie gesehen haben. Im direkten Vergleich der technischen Daten ist die Radeon RX 9070 XT eher als Nachfolger der Radeon RX 7800 XT zu sehen, die ebenfalls über ein 256 Bit breites Speicherinterface verfügte und mit 3.840 Shadereinheiten beim Ausbau der GPU näher dranliegt.

Daneben scheint die Radeon RX 9070 XT PCI-Express 5.0 zu unterstützen, was für uns beri schon seit der CES keine große Überraschung mehr ist.

Noch völlig unbekannt ist, ob AMD bei der Radeon RX 9070 XT wieder auf ein MCD-Design (Multi Chip Design) mit Graphics Chiplet Die (GCD) und mehreren Memory Chiplet Dies (MCD) oder auf einen monolithischen Chip setzen wird. Bisher ebenfalls unbekannt ist die Größe des Infinity Caches.

Aktuell gibt es noch kein genaues Datum für die Vorstellung der Karten und so bleibt uns weiterhin nur abzuwarten.