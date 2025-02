Werbung

Auch wenn AMD die Karten der Radeon-RX-9070-Serie auf Basis der RDNA-4-Architektur noch nicht offiziell vorgestellt hat und diese Anfang März in den Handel kommen sollen, gibt es bereits Gerüchte zu einem Modell mit 32 GB an Grafikspeicher. Diese soll ebenfalls den Modellnamen Radeon RX 9070 XT tragen, nur eben mit 32 GB Grafikspeicher ausgestattet sein, was gleichzeitig bedeuten würde, dass die Standardvariante mit 16 GB ausgestattet sein wird. Bisher hat sich AMD zu solchen Details noch nicht geäußert, die Radeon RX 7900 XTX erschien aber mit immerhin 24 GB.

Die Gegenspieler in Form der GeForce RTX 5070 Ti und GeForce RTX 5070 werden mit 16 bzw. 12 GB an Grafikspeicher ausgestattet sein. Zumindest in der Radeon-RX-7900-Serie konnte AMD mit einer großen Kapazität des Grafikspeichers punkten. Sollte die Radeon RX 9070 XT mit 16 GB erscheinen, würde dies sicherlich von vielen als Rückschritt gewertet.

Eine Radeon RX 9070 XT mit 32 GB soll sich einerseits an Spieler richten, AMD wird aber sicherlich auch den Prosumer-Bereich ins Auge gefasst haben, der KI-Anwendungen auf einer solchen Karten ausführen möchte. Hier spielt ein möglichst großer Grafikspeicher eine wichtige Rolle. Allerdings ist auch die Speicherbandbreite ein entscheidender Faktor und hier bietet die GeForce RTX 4090 (Test) mit 1.792 GB/s eine mehr als ordentliche Ausstattung, was die Karte zusammen mit dem 32 GB auch bei KI-Anwendern begehrt macht – als wenn die generelle Nachfrage durch die Endkunden nicht schon hoch genug wäre.

Wie bereits Anfangs erwähnt, fehlen uns noch die technischen Daten zur Radeon-RX-9070-Serie. Bisher nicht offiziell bestätigt wurde eine Präsentation der Karten und RDNA-4-Architektur für Ende Februar. Die Verfügbarkeit Anfang März hingegen hat AMD bereits mehrfach bekräftigt. Ein Sondermodell mit 32 GB anstatt 16 GB dürfte für den ein oder anderen sicherlich interessant sein.