Werbung

Spätestens mit dem heutigen Test der GeForce RTX 5080 wurde klar: Wer bereits das entsprechende Modell der vorherigen Generation hat, der muss sich sehr genau überlegen, ob es auch das neue aus der Blackwell-Generation werden soll. Dabei beschrieben wird natürlich ein Luxusproblem, denn die wenigsten Spieler wollen und können jeden Generationssprung mitnehmen.

Dabei sollten wir gar nicht so überrascht sein, denn die technischen Zahlen zeigen bereits, wohin der Weg geht. Einzige Ausnahme ist offenbar die GeForce RTX 5090 (Test): Von 128 auf 170 SMs, von 24 auf 32 GB Grafikspeicher, der mit 1 zu 1,8 TB/s auch noch deutlich schneller wird. Bei der GeForce RTX 5080 (Test) sieht dies schon anders aus: 80 zu 84 SMs, aber ein mit 256 Bit identisch breites Speicherinterface mit einer identischen Speicherkapazität von 16 GB, wenngleich auch hier etwas schneller.

Dies wirft die Frage auf, wie es sich mit der GeForce RTX 5070 Ti und GeForce RTX 5070 verhalten wird. Mit den bisherigen Erkenntnissen und den schon verfügbaren technischen Daten können wir bereits einen Ausblick wagen:

GeForce RTX 5070 Ti

Gegenüberstellung der GeForce-RTX-XX70-Ti-Serie

GeForce RTX 5070 Ti GeForce RTX 4070 Ti Super GeForce RTX 3070 Ti GPU GB203

AD103 GA104 Architektur Blackwell Ada Lovelace Ampere SMs 70 66 48 FP32-ALUs 8.960

8.448

6.144 Basis-Takt 2.300 MHz 2.340 MHz

1.580 MHz

Boost-Takt 2.450 MHz 2.610 MHz 1.770 MHz L1-Cache 8.960 kB 8.448 kB 6.144 kB L2 Cache 48 MB 48 MB 6 MB Speicherinterface 256 Bit 256 Bit 256 Bit Speicher GDDR7 (28 Gbps) GDDR6X

GDDR6X Speicherkapazität 16 GB 16 GB 8 GB Speicherbandbreite 896 GB/s

672 GB/s 608 GB/s TGP 300 W 285 W 290 W Preis 879 Euro 889 Euro

619 Euro



Wir vergleichen hier die jeweils aktuellsten Modelle, was im Falle der GeForce RTX 5070 Ti bedeutet, dass wir uns auf den Super-Refresh beziehen. So richtig viel wird auch hier nicht vorwärts gehen. Die Anzahl der Shadereinheiten steigt von 8.448 auf nur 8.960, was einem Plus von 6 % entspricht. Die neuere Blackwell-Architektur spielt sicherlich auch noch eine Rolle, aber ein großer Sprung in der Rohleistung ist nicht zu erwarten.

Auch bei der GeForce RTX 5070 Ti bleibt es bei einem 256 Bit breiten Speicherinterface und einer Kapazität von 16 GB. Dank des schnelleren GDDR7 steigt die Speicherbandbreite von 672 auf 896 GB/s an. Die TGP wird von 285 auf 300 W angehoben. Insofern erwarten wir bei der GeForce RTX 5070 Ti im Vergleich zum direkten Vorgänger ein sehr ähnliches Bild wie zwischen der GeForce RTX 4080 (Super) und GeForce RTX 5080. Nominell sinkt der Preis hier sogar.

GeForce RTX 5070

Gegenüberstellung der GeForce-RTX-XX70-Serie

GeForce RTX 5070 GeForce RTX 4070 Super GeForce RTX 3070 GPU GB205

AD104 GA104 Architektur Blackwell Ada Lovelace Ampere SMs 48 56 46 FP32-ALUs 6.144

7.168

5.888 Basis-Takt 2.160 MHz 1.980 MHz

1.500 MHz

Boost-Takt 2.510 MHz 2.475 MHz 1.730 MHz L1-Cache 6.144 kB 7.168 kB 5.888 kB L2 Cache 48 MB 48 MB 6 MB Speicherinterface 192 Bit 192 Bit 256 Bit Speicher GDDR7 (28 Gbps) GDDR6X

GDDR6 Speicherkapazität 12 GB 12 GB 8 GB Speicherbandbreite 672 GB/s

504 GB/s 448 GB/s TGP 250 W 220 W 220 W Preis 649 Euro 659 Euro

499 Euro



Für die GeForce RTX 5070 gibt es im Hinblick auf den GPU-Ausbau sogar einen Rückschritt. Anstatt 56 Ada-Lovelace-SMs sind nur noch 48 Blackwell-SMs vorhanden. Entsprechend sinkt auch die Anzahl der Raytracing- und Tensor-Kerne. Das Speicherinterface wird weiterhin 192 Bit breit sein. Auch die Speicherkapazität verbleibt bei 12 GB und dank des GDDR7 liefert die GeForce RTX 5070 auch eine höhere Speicherbandbreite. Aber auch hier wird NVIDIA die TGP weiter erhöhen und genau wie bei der GeForce RTX 5070 Ti sinkt der Preis im Vergleich zum Vorgänger etwas.

Es wird so weitergehen ...

Die GeForce-RTX-XX90-Serie machte schon von Ampere zu Ada Lovelace den größten Sprung und dies wiederholt sich nun mit der Blackwell-Generation. Schaut man auf die GeForce-RTX-XX80-Serie, so sind die Sprünge hier deutlich kleiner, was auch dafür sorgt, dass die Lücke zwischen der GeForce RTX 5090 und 5080 größer geworden ist.

Für die GeForce RTX 5070 Ti und GeForce RTX 5070 darf man bereits jetzt erwarten, dass sich diese sehr ähnlich wie die GeForce RTX 5080 verhalten, wenn es um den Leistungssprung gegenüber der vorherigen Generation geht. Natürlich werden wir noch die Tests abwarten müssen.

Gerade bei den drei erwähnten Karten mit den geringsten Abständen rücken somit DLSS 4 und Multi Frame Generation in den Fokus. Doch dies ist für Besitzer einer gleichwertigen Karte der GeForce-RTX-30-Serie sicherlich kein entscheidender Punkt. NVIDIA spricht aber auch primär Spieler mit älteren Karten an.

NVIDIA GeForce RTX 5090

Gegenüberstellung der GeForce-RTX-XX90-Serie

GeForce RTX 5090 GeForce RTX 4090 GeForce RTX 3090 GPU GB202

AD102 GA102 Architektur Blackwell Ada Lovelace Ampere SMs 170 128 82 FP32-ALUs 21.760

16.384

10.496 Basis-Takt 2.010 MHz - - Boost-Takt 2.410 MHz 2.520 MHz 1.695 MHz L1-Cache 21.760 kB 16.384 kB 10.496 kB L2 Cache 96 MB 72 MB 6 MB Speicherinterface 512 Bit 384 Bit 384 Bit Speicher GDDR7 (28 Gbps) GDDR6X (21 Gbps)

GDDR6X (19,5 Gbps) Speicherkapazität 32 GB 24 GB 24 GB Speicherbandbreite 1.792 GB/s

1.008 GB/s 936 GB/s TGP 575 W 450 W 350 W Preis 2.329 Euro 1.799 Euro

1.599 Euro



NVIDIA GeForce RTX 5080