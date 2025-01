In der Redaktion eingetroffen

Bevor der Test der NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition erscheinen wird, erreicht uns auch schon ein erstes Custom-Modell. Dabei handelt es sich um die MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM LIQUID SOC mit AIO-Wasserkühlung und externem Radiator. Es dürfte sich bei dieser Variante um ein High-End-Modell der GeForce RTX 5090 handeln und MSI wird nicht der einzige Hersteller sein, der eine wassergekühlte Blackwell-Karte auf den Markt bringen wird.

Die MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM LIQUID SOC ist zunächst einmal "nur" eine GeForce RTX 5090 mit vermeintlich besserer Kühlung. In den technischen Daten gibt MSI für den Silent-Mode ein Power-Limit von 575 W an, für den Gaming-Mode sollen es dann 600 W sein. Inwieweit sich das höhere Power-Limit in der Leistung niederschlagen wird, werden wir dann im Test sehen.

Außerdem gibt MSI einen Boost-Takt von 2.565 MHz an. Mit installiertem MSI Center und im Extreme-Performance-Profil sollen es dann 2.580 MHz sein. Diesen Unterschied von weniger als einem Prozent wird man womöglich gar nicht messen können – geschweige denn, dass der Spieler dies spürt.

Auf der Grafikkarte selbst setzt MSI einen Axiallüfter mit einem Durchmesser von 95 mm ein. GPU, Speicherchips und VRM-Komponenten werden (zumindest teilweise) über die Wasserkühlung abgedeckt. Der Lüfter kühlt die restlichen Komponenten. Schläuche mit einer Länge von etwa 45 cm führen in einen 360-mm-Radiator mit drei 120-mm-Lüftern. Welche Auswirkungen die AiO-Kühlung auf die Temperaturen und Lautstärke haben, dürfte sicherlich das entscheidende Argument der GeForce RTX 5090 32G SUPRIM LIQUID SOC sein.

Auf der Stirnseite der Karte und womöglich auch der Rückseite gibt es RGB-Elemente, die wir uns dann noch anschauen werden. Rechts neben dem SUPRIM-Logo befindet sich die 12V-2×6-Buchse und MSI legt einen eigenen Adapter bei, der über eine farbliche Markierung sicherstellen soll, dass der Nutzer den Stecker auch vollständig einsteckt.

Die MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM LIQUID SOC kommt auf Abmessungen von 280 x 148 x 51 mm und ist damit etwas kürzer als die Founders Edition, baut aber höher auf und belegt auch 2,5 Slots. Hinzu kommt aber auch noch der Radiator mit Abmessungen von 394 x 121 x 55 mm.

Den Test der GeForce RTX 5090 32G SUPRIM LIQUID SOC werden ihr morgen bei uns lesen können.