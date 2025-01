Werbung

In einem Demo-Bereich zeigte AMD einen direkten Vergleich zwischen der aktuellen FSR-Umsetzung (FSR 3.1 in Ratchet and Clank: Rift Apart) mit der für die Radeon-RX-9070-Serie geplanten Implementation FSR 4. Da FSR 4 vorerst nur für die RDNA-4-Karten verfügbar sein wird, kam in beiden Systemen ein Engineering Sample der Radeon RX 9070 XT zu Einsatz, welches wir uns schon genauer angeschaut haben.

Für die Qualitätseinstellungen wählte AMD in Ratchet and Clank das höchste Preset mit 4K-Ausgabeauflösung und dem Performance-Profil für FSR. Intern wurde also in 1080p gerendert und dann hochskaliert. In der Funktionsweise werden sich FSR 3.x und FSR 4 aber grundsätzlich unterscheiden. FSR 3.x verwendet Bewegungsvektoren die zeigen, wie sich Objekte im Bild von einem Frame zum nächsten bewegen. Daten aus früheren Frames werden genutzt, um feine Details und Kanten zu rekonstruieren. Diese Technik heißt Temporal Accumulation. Nach dem Hochskalieren wird ein adaptives Schärfefilter angewendet, um Details hervorzuheben.

FSR 4 soll nun eine KI-Komponente bekommen, welche dabei helfen soll die Bildqualität deutlich zu verbessern. Während FSR 3.x Details, die durch die niedrigere Rendering-Auflösung nicht mehr vorhanden sind, nicht wiederherstellen kann, soll FSR 4 dies gelingen.

Im Demo-Bereich konnten wir einen Blick auf den direkten Vergleich werfen. Leider war zum Zeitpunkt unseres Besuchs die Szene eine jeweils andere, so dass wir keinen direkten Vergleich vor Augen hatten. Dennoch aber kann man bereits einige Details erkennen:

Ratchet & Clank: Rift Apart: FSR 3.1 links und FSR 4 rechts

Noch besser aber ist der Vergleich den Kollegen von Hardware Unboxed und Digital Foundry gelungen, die auch gleich ein Video dazu gemacht haben:

Besonders in den kleinen Details sind deutliche Unterschiede zu erkennen. Besonders Partikeleffekte, feine Details wie Haare und Fell sowie halbtransparente Überblendungen in Form der Hologramme zeigen sich in FSR 4 in einer besseren Qualität, während FSR 3.1 viele Artefakte darstellt.

FSR 4 könnte für ältere Karten kommen

FSR 4 wird vorerst nur für die Radeon-RX-9070-Serie verfügbar sein. Viele Pressevertreter und auch wir fragten AMD, ob auch eine Umsetzung für die aktuelle Radeon-RX-7000-Serie geplant sei. Die Antworten sind eher uneindeutig, denn vorerst will man sich klar auf die RDNA-4-Generation konzentrieren und dann schauen, ob auch eine Umsetzung für die Radeon-RX-7000-Serie möglich ist. Dabei dürfte entscheidend sein, dass FSR 4 eine KI-Komponente für das Upsampling verwendet und die RDNA-4-Architektur über die zweite Generation der KI-Beschleuniger bei AMD verfügen wird. Ob auch eine Radeon RX 7900 XTX oder gar eine Radeon RX 7800 XT in der Lage sind dies ausreichend schnell auszuführen, wissen wir aktuell nicht.