Im Rahmen der Game Awards 2024 zeigte das Entwicklerstudio CD Projekt Red einen ersten Trailer zu The Witcher IV, dem nächsten Großprojekt des Teams, welches sich seit Ende November in Produktion befindet. Protagonistin in The Witcher IV wird Ciri sein, die auch schon im Vorgänger in einigen Leveln spielbar war.

Gleich in den ersten Sekunden des Trailers steht im unteren Teil:

CINEMATIC TRAILER PRE-RENDERED IN UNREAL ENGINE 5 ON AN UNANNOUNCED NVIDIA GEFORCE RTX GPU

Damit ist auch von dieser Seite die Katze aus dem Sack, auch wenn schon länger klar ist, dass uns in Kürze eine GeForce-RTX-50-Serie erwarten würde. Zwar nimmt CD Projekt Red die Zahl 50 oder den Seriennamen nicht in den Mund, aber allen dürfte klar sein, was damit gemeint ist.

Für The Witcher IV wird CD Projekt Red nicht mehr die eigene RED Engine, sondern die Unreal Engine 5 zum Einsatz bringen. Auch dies hatte man bereits im Vorfeld verkündet. Erst vor wenigen Tagen ist das Update 2.2 für Cyberpunk 2077 erschienen, dem aktuellen Technik-Flaggschiff von CD Projekt Red, welches mit zahlreichen Raytracing- und KI-Techniken auch ein Vorzeigeprojekt von NVIDIA ist.

Im Trailer gibt es einige gerenderte Szenen aus The Witcher IV zu sehen. Es handelt sich dabei aber noch nicht um Echtzeit-Spielszenen. Dennoch ist zu erwarten, dass auch der nächste Witcher-Titel technisch wieder auf höchstem Niveau landen und die neuesten Techniken verwenden wird.

Heute startete mit GeForceGreats und der Ankündigung zur GeForce LAN 50 eine Marketing-Kampagne, die mit zahlreichen Aktionen, Gewinnspielen und Events auf den 6. Januar abzielt. An diesem Tag wird NVIDIA CEO Jensen Huang die CES mit einer Keynote eröffnen.