Werbung

CD Projekt Red hat die nächste Entwicklungsphase für The Witcher 4 (Arbeitstitel: Projekt Polaris) erreicht. Game Director Sebastian Kalemba verkündete auf der Plattform X, dass die Full-Scale-Production-Phase begonnen habe. Das Studio bleibt jedoch vage, wie lange diese Phase dauern könnte. Erfahrungswerte bei ähnlich komplexen Spielen reichen von zwei bis fünf Jahren, wobei CD Projekt für längere Entwicklungszeiten zugunsten hoher Qualität bekannt ist.

In der neuen Trilogie steht nicht mehr Geralt von Riva im Mittelpunkt. Stattdessen könnte Ciri, seine Ziehtochter, die Hauptrolle übernehmen. Sie ist für ihre Schnelligkeit und Wendigkeit bekannt, was auf actionreichere und dynamischere Kämpfe hinweisen könnte. Fans vermuten zudem, dass Geralt zumindest als Nebenfigur zurückkehrt.

Neben The Witcher 4 befinden sich noch vier weitere Spiele im Hexer-Universum in Entwicklung. Dazu gehört ein Remake des ersten The Witcher von 2007, das intern unter dem Projektnamen "Canis Majoris" geführt wird. Die Entwicklung dieses Remakes übernimmt das polnische Studio Fool's Theory, während CD Projekt Red die kreative Leitung behält. Ein weiteres Spiel wird von The Molasses Flood in Boston entwickelt und soll einen "ungewöhnlichen Ansatz" verfolgen.

Darüber hinaus gab CD Projekt Red bekannt, dass das nächste Cyberpunk-Spiel, das momentan in der Vorproduktion ist, vorwiegend in Boston entsteht, unterstützt durch Teams aus Vancouver und Warschau. Der Umzug einiger Entwickler in die USA sei bereits abgeschlossen.

Mit der Nutzung der Unreal Engine 5 für alle neuen Projekte verwirft CD Projekt Red zudem den Einsatz einer eigenen Engine. Fans dürfen sich wohl dennoch auf eine technisch anspruchsvolle und spannende neue Trilogie im Hexer-Universum freuen. Wann The Witcher 4 erscheint, bleibt jedoch noch unklar.