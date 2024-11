Werbung

Alles deutet aktuell daraufhin, dass wir die nächste GeForce-Generation erst im kommenden Jahr sehen werden. Dass dies noch in diesem Jahr geschehen wird, ist auch aufgrund der aktuellen Nachrichtenlage eher unwahrscheinlich. Ein paar vermeintliche Eckdaten zu den SMs, der breite des Speichercontrollers und des Speichertyps kennen wir bereits.

Nun aber meldet sich der bei den GeForce-GPUs meist treffsichere Leaker kopite7kimi zu Wort. Er spricht davon, dass wir Blackwell "schon bald treffen werden" - "We will meet GeForce of Blackwell soon."

Was genau damit gemeint ist, bleibt aber unklar. In Anbetracht der aktuellen Informationslage ist es am wahrscheinlichsten, dass NVIDIA eine Vorschau auf das geben könnte, was uns dann Anfang 2025 erwarten wird. Ein konkreter Produktstart in diesem Jahr bleibt eher unwahrscheinlich und so werden wir abwarten müssen, ob es in den kommenden Wochen vor Weihnachten noch neue, offizielle Informationen geben wird.