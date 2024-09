Werbung

Bereits seit Monaten köchelt die Gerüchteküche zur kommenden GeForce-RTX-Generation, so richtig belastbare Eckdaten fehlten bisher jedoch. Nun scheint der bei NVIDIA für gewöhnlich gut informierte Leaker kopite7kimi (via X) zumindest für die zwei stärksten Modelle die wichtigsten technischen Daten zu Tage gefördert zu haben.

Demnach wird die GeForce RTX 5090 auf der GB202-300-A1-GPU basieren und wird über 21.760 FP32-Recheneinheiten verfügen. Geht man des Weiteren von einem typischen Aufbau der SMs mit 128 FP32/CUDA-Kernen pro SM aus, resultiert dies in 170 SMs für diese Karte. Zudem soll die Karte über ein 512 Bit breites Speicherinterface für GDDR7-Speicher verfügen. NVIDIA soll Speicher mit einer Bandbreite von 28 GBit/s pro Pin einsetzen, so dass die Speicherbandbreite bei 512 Bit bei 1.568 GB/s läge. Der Speicherausbau fällt mit 32 GB vergleichsweise üppig aus – immerhin 33 % mehr als beim Vorgänger. Dank des breites Speicherinterface steigt die Speicherbandbreite sogar um 50 %.

Weiterhin soll die Total Graphics Power bei 600 W liegen. Beim Vorgänger, der GeForce RTX 4090 waren es 450 W. Ein 12V-2x6-Anschluss wird zur Versorgung dennoch ausreichen.

Zudem nennt kopite7kimi Details zur GeForce RTX 5080. Diese setzt mit der GB203-400-A1 auf eine kleinere GPU. Die Anzahl der FP32-Recheneinheiten wird mit 10.752 angegeben – daraus ergeben sich 84 SMs. Der Abstand zwischen einer GeForce RTX 5090 und 5080 wird demnach größer (doppelter Ausbau der GeForce RTX 5090 gegenüber der GeForce RTX 5080), als er dies zwischen der GeForce RTX 4090 und 4080 aktuell ist. Das Speicherinterface soll mit 256 Bit ebenfalls nur halb so breit ausfallen. Der eingesetzte Speicher ist mit 28 GBit/s pro Pin identisch. Aufgrund des halb so breiten Speicherinterfaces fällt die Speicherbandbreite mit 786 GB/s nur halb so hoch aus. Entsprechend soll dieses Modell mit 16 GB Grafikspeicher erscheinen.

Die TGP der GeForce RTX 5080 soll bei 400 W liegen. Eine GeForce RTX 4080 Super "begnügte" sich mit 320 W.

Neben der Rechenleistung über die FP32-Recheneinheiten sowie vermutlich auch wieder halb so viele INT32-Recheneinheiten ist aktuell noch offen, wie viele Tensor- und Raytracing-Kerne pro SM zum Einsatz kommen. Selbst zur Datacenter-Variante der Blackwell-Architektur gibt es aktuell noch kein Whitepaper – womöglich aus gutem Grund.

Gegenüberstellung der Karten

GeForce RTX 5090 GeForce RTX 5080 GeForce RTX 4090 GeForce RTX 4080 Super GPU GB202-300-A1

GB203-400-A1 AD102-300 AD103-300 Architektur Blackwell Blackwell Ada Lovelace Ada Lovelace SMs 170 84 128 80 FP32-ALUs 21.760

10.752

16.384 10.240 Speicherinterface 512 Bit 256 Bit 384 Bit 256 Bit Speicher GDDR7 (28 Gbps) GDDR7 (28 Gbps)

GDDR6X (21 Gbps) GDDR6X Speicherkapazität 32 GB 16 GB 24 GB 16 GB Speicherbandbreite 1.568 GB/s

786 GB/s 1.008 GB/s 717 GB/s TGP 600 W 400 W 450 W 320 W

Wie immer gilt es bei solchen Gerüchten Vorsicht walten zu lassen. Wann die Karten erscheinen sollen, darüber macht der Leaker keine Angaben.