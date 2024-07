Advertorial/Anzeige

Virtuelle Welten mit Raytracing-Effekten, hohen FPS und niedrige Latenzen – dazu Möglichkeiten zur beispiellosen Beschleunigung von Arbeitsabläufen im kreativen Umfeld. All das vereint die PNY GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB XLR8 Gaming VERTO mit ihrer Ada-Lovelace-Architektur von NVIDIA mit den eingebauten Streaming Multiprozessoren, der dritten Generation der Raytracing-Kerne, der vierten Generation der Tensor-Kerne sowie schnellem GDDR6X-Speicher. Mit all diesen Funktionen werden realistische virtuelle Welten geschaffen, während ein DLSS 3 mit Frame Generation für hohe FPS sorgt.

Die auf der PNY GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB XLR8 Gaming VERTO verbaute Ada-Lovelace-GPU bietet insgesamt 8.448 CUDA-Kerne bei einem Boost-Takt von 2.655 MHz. 264 der schnellen Tensor-Kerne der vierten Generation helfen unter anderem bei der Beschleunigung des DLSS-Upscalings und der Frame Generation. Die 66 Raytracing-Kerne der dritten Generation machen atemberaubende Raytracing-Effekte und nie dagewesenen Realismus in der Simulation von Reflexionen, Schatten und Licht möglich.

Mit der GeForce RTX 4070 Ti Super hat NVIDIA den Grafikspeicher auf 16 GB verdoppelt, was bei anspruchsvollen Anwendungen hilt. Der schnelle GDDR6X-Speicher ist über ein 256 Bit breites Speicherinterface angebunden und kommt auf eine Speicherbandbreite von 672 GB/s.

Zur Kühlung der GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB XLR8 Gaming VERTO sieht PNY einen großen Kühlkörper im Quad-Slot-Design mit Triple-Slot-Blende vor. Insgesamt sieben Heatpipes helfen dabei die Abwärme von der GPU und den weiteren Komponenten im Kühlkörper zu verteilen. Die doppelt kugelgelagerten 100-mm-Lüfter führen die Abwärme aus dem Kühlkörper ab und sind für eine Lebensdauer von 70.000 Stunden vorgesehen.

Eine Aluminium-Backplate sorgt für die notwendige mechanische Stabilität und verhindert ein Verbiegen des PCBs durch den großen und schweren Kühler. Mit den 285 W an Abwärme der Karte hat der Kühler keinerlei Probleme und somit bleibt die Karte auch unter Volllast immer kühl und leise. Ein Zero-dB-Modus schaltet die Lüfter im Idle-Betrieb bzw. unter einer gewissen Temperaturschwelle komplett ab und macht die Karte daher lautlos.

Das Design der PNY GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB XLR8 Gaming VERTO orientiert sich mit einem beleuchteten X am XLR8-Logo. Gesteuert werden können die Lichteffekte und Overclocking-Funktionen der Karte (Takterhöhung, Veränderung des Power-Limits und der Lüfterdrehzahl, etc. pp.) per VelocityX-Software.

Zwei der vier Arme des beleuchteten X enden auf der Stirnseite der Karte, wo sich ein ebenfalls beleuchtetes XLR8-Logo befindet. Auch die hier verbauten RGB-LEDs können über die Software gesteuert und mit Effekten belegt werden. Zusammen mit der Front ergeben sich hier nahezu unendliche Beleuchtungsmöglichkeiten.

Gleich vier Displays können von der angesteuert werden. Auf der Slotblende sind dazu dreimal DisplayPort 1.4a und einmal HDMI 2.1 vorhanden. Die Stromversorgung erfolgt mittels 12VHPWR-Anschluss, der sich in etwa auf der Mitte auf der Stirnseite der Karte befindet. Über einen beiliegenden Adapter wird der 12VHPWR-Anschluss zu den 8-Pin-PCIe-Anschlüssen kompatibel gemacht, falls noch ein entsprechendes Netzteil zum Einsatz kommt.

Weitere Informationen zur GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB XLR8 Gaming VERTO findet ihr auf der Produktseite der Karte bei PNY. Erhältlich ist die Karte ab einem Preis von 875 Euro.

GeForce RTX 40: Mehr als schnell

Die PNY GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB XLR8 Gaming VERTO hat aber weit mehr zu bieten. Einige der innovativen Funktionen der Ada-Lovelace-Architektur haben wir bereits angesprochen. Neben der Berechnung von realistischer und immersiven Grafik bietet diese dank KI-Beschleunigung aber auch ein Upscaling sowie Frame Generation für immer ausreichende FPS.

DLSS stellt einen Durchbruch bei der KI-Grafik zur Steigerung der Leistung dar. In der aktuellen Version DLSS 3 werden die Tensor-Kerne der vierten Generation und der Optical-Flow-Beschleuniger der GPUs der GeForce-RTX-40-Serie dazu genutzt, um mithilfe von KI zusätzliche Frames zu erstellen und die Bildqualität zu verbessern. Mit Hilfe der DLSS-Strahlenrekonstruktion werden ältere Techniken durch neue KI-Algorithmen ersetzt und Lücken in der Berechnung der Raytracing-Effekte gefüllt, sodass die Darstellungsqualität intensiver Raytracing-Effekte weiter gesteigert wird. Das Game wird also nicht nur schneller, sondern sieht auch besser aus.



Dort wo hohe FPS angeboten werden, sollten natürlich auch die Darstellung und Eingabe möglichst schnell umgesetzt werden. NVIDIA Reflex ist eine Technik, die im Zusammenspiel mit einem schnellen Monitor eine minimale Latenz ermöglicht. Reflex wurde entwickelt, um die Systemlatenz zu optimieren und macht somit eine schnellere Zielerfassung, kürzere Reaktionszeiten und die beste Zielgenauigkeit für wettkampforientierte Spiele möglich. Die gute Reaktionsgeschwindigkeit eines Spielers kann also voll umgesetzt werden.



Horizon Forbidden West Complete Edition 3.840 x 2.160 Pixel, Sehr Hoch GeForce RTX 4070 Ti Super (DLSS: Ultra-Leistung) 135.7XX 113.8XX GeForce RTX 4070 Ti Super (DLSS: Leistung) 121.2XX 98.4XX GeForce RTX 4070 Ti Ti0 Super (DLSS: Ausgewogen) 108.9XX 87.6XX GeForce RTX 4070 Ti Super (DLSS: Qualität) 101.8XX 85.0XX GeForce RTX 4070 Ti Super (nativ) 82.9XX 71.3XX FPS Mehr ist besser

In Horizon Forbidden West in der Complete Edition kann die GeForce RTX 4070 Ti Super in UHD ihre Leistung mittels DLSS 3 und Frame Generation um fast 60 % steigern.

Alan Wake 2 3.840 x 2.160 Pixel, Preset: Hoch, Raytracing: Hoch, mit Frame Generation NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super (DLSS 3.5 Ultra-Leistung) 103.1XX 84.8XX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super (DLSS 3.5 Leistung) 86.2XX 68.4XX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super (DLSS 3.5 Ausgewogen) 74.6XX 62.1XX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super (DLSS 3.5 Qualität) 68.2XX 55.5XX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 26.8XX 21.0XX FPS Mehr ist besser

Das Rendering in UHD in Alan Wake 2 mit den aufwändigen Raytracing-Effekten ist eine ungleich höhere Herausforderung für die Hardware, welche von der GeForce RTX 4070 Ti Super mit Unterstützung von DLSS und Frame Generation aber problemlos gemeistert wird.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty 3.840 x 2.160 Pixel, Overdrive Mode, mit Frame Generation NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super (DLSS 3.5 Ultra-Leistung) 105.7XX 83.8XX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super (DLSS 3.5 Leistung) 88.6XX 73.9XX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super (DLSS 3.5 Ausgewogen) 79.0XX 62.7XX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super (DLSS 3.5 Qualität) 71.3XX 55.8XX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super.1 13.8XX FPS Mehr ist besser

Der Overdrive-Mode stellt für jede Grafikkarte eine große Herausforderung dar. Ohne DLSS 3 und Frame Generation können hier selbst aktuelle High-End-Grafikkarten kaum flüssige Frameraten abliefern – vor allem nicht in UHD.

Ein KI-Upscaling gibt es aber nicht nur für Spiele, sondern per RTX Video Super Resolution ist es auch möglich, ein niedriger aufgelöstes Video in seiner Auflösung und Darstellungsqualität zu verbessern. Sogar in der ursprünglichen Aufnahme nicht vorhandene HDR-Dynamik kann per KI nachgebessert werden, was auch in Spielen wiederum möglich ist.

Weiterhin besitzen die Ada-Lovelace-GPUs einen effizienten NVENC-Encoder für ein Videostreaming im AV1-Format bei höchster Bildqualität und minimalen Anforderungen an die Übertragungsrate.

