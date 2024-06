Werbung

Gestern Abend kündigte NVIDIA eine SSF-Initiative an. Verschiedene Hersteller von Grafikkarten bieten entsprechende Karten an, die anhand der Abmessungen die Voraussetzungen dazu erfüllen. Viele dieser Karten gibt es bereits am Markt und sind nicht neu – beispielsweise die ZOTAC Gaming GeForce RTX 4070 Super Twin Edge oder die ASUS ProArt GeForce RTX 4080 Super OC. Die Vorgaben sind eine Bauhöhe von 50 mm und einer Länge von 269 mm.

ASUS hat zusätzlich aber noch die Prime-Serie ausgerufen, die am NVIDIA GeForce SFF-Ready-Programm teilnehmen. Die neuen Modelle sind die Prime GeForce RTX 4070 Super, Prime GeForce RTX 4070 und die Prime GeForce RTX 4060 Ti.

Jede Prime-Grafikkarte ist mit drei neunblättrigen Axial-Tech-Lüftern ausgestattet. Je nach Modell kommt eben die entsprechende GPU mit dm dazugehörigen Speicher zum Einsatz. ASUS verbaut den 12VHPWR-Anschluss und auch ein duales BIOS ist vorhanden.

Neben den Grafikkarten hat ASUS aber auch noch einige weitere Komponenten. Dazu gehört das ASUS Prime AP201-Gehäuse sowie mit dem ASUS Prime Gold 750W das dazugehörige Netzteil. Einen Prime AIO-CPU-Kühler hat man ebenfalls bereits angekündigt.