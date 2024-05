Werbung

Zu NVIDIAs neuen Grafikkarten für das Desktop-Segment gibt es bereits einige Gerüchte und zumindest für die potentielle GeForce RTX 5090 als Flaggschiff-Modell soll noch in diesem Jahr angekündigt und veröffentlicht werden. Unterhalb des Flaggschiffs wird NVIDIA sehr wahrscheinlich die GeForce RTX 5080 positionieren und die neuesten Gerüchte sprechen davon, dass NVIDIA die GeForce RTX 5080 vor der RTX 5090 in den Handel bringen möchte.

An diese Information möchte der stets gut informierte X-User kopite7kimi gelangt sein. Dieser hatte sich auf den X-Beitrag von TechPowerUp bezogen, die verlauten lassen haben, dass NVIDIA in diesem Jahr ausschließlich die GeForce RTX 5090 veröffentlichen wird und dass die mehrheitlich restlichen Modelle im Jahr 2025 folgen werden. Als Antwort hinterließ kopite7kimi schlicht, dass die Aussage von TechPowerUp nicht korrekt ist und dass die GeForce RTX 5080 in diesem Jahr das Debüt der Blackwell-Architektur feiern sollte. Erst nach dem Startschuss der GeForce RTX 5080 soll NVIDIA die RTX 5090 an den Start stellen.

Wieviel Gewicht an dieser Aussage von kopite7kimi hängt, lässt sich schwer beurteilen. Mit der Ada-Lovelace-Architektur - die als Basis für die RTX-40-Grafikkarten dient - fiel der Startschuss mit der GeForce RTX 4090 als Flaggschiff-Modell. Erst danach folgte die langsamere und abgespeckte GeForce RTX 4080. Es wäre jedoch nicht verwunderlich, wenn NVIDIA in diesem Fall zuerst mit der GeForce RTX 5080 anfängt, denn in der Vergangenheit hat das sehr erfolgreiche Unternehmen diese Reihenfolge vollzogen. Beispielsweise mit der GeForce GTX 980, worauf später die GTX 980 Ti folgte oder auch analog mit der GTX 1080 und der GTX 1080 Ti. Und auch zwischen der RTX 2080 und der RTX 2080 Ti lagen lediglich sieben Tage Differenz.

Technische Details weiterhin unbekannt

Zu den technischen Eigenschaften der GeForce RTX 5080 und der RTX 5090 gibt es verständlicherweise keine Details, sondern auch in diesem Fall lediglich Gerüchte. Und dieser Status wird eben bis zur offiziellen Ankündigung seitens NVIDIA aufrechterhalten bleiben. Bisher durchgesickert sind die mutmaßlichen Chipbezeichnungen, GB202, GB203, GB205, GB206 und GB207. Wir haben uns hierbei auch nicht verzählt, denn einen GB204-Chip soll es laut Gerüchten nicht geben. Diesen Platz wird der abermals abgespeckte GB205-Chip einnehmen, heißt es.

Wenn wir mal bei der RTX 5080 und der RTX 5090 bleiben, so sind auch an dieser Stelle keine handfesten Belege vorhanden, mit welcher Speicherausstattung die beiden Grafikkarten-Modelle an den Start gehen werden. Für die RTX 5080 sind weiterhin 16 GB samt 256 Bit breiten Speicherinterface mit GDDR7-Chips realistisch, auch wenn ein 20 GB großer Videospeicher mit pasendem 320-Bit-Interface nicht unmöglich ist. Für das Flaggschiff, der RTX 5090, sind 24 GB als absolutes Minimum anzusehen, da die RTX 3090 und RTX 4090 ebenfalls 24 GB Grafikspeicher erhalten haben. Zu erwarten ist zumindest, dass die GeForce RTX 5090 den GB202- und die RTX 5080 den GB203-Chip erhalten.

Im Detail kommt es allerdings auch drauf an, auf welche GDDR7-Speicherchips NVIDIA zurückgreifen wird. Neben den 16-GBit-Chips (2 GByte) soll es auch GDDR7-Chips mit 24 GBit (3 GByte) und später Modelle mit 32 GBit (4 GByte) geben. Hat NVIDIA für die GeForce RTX 5080 ein 256-Bit-Speicherinterface festgelegt, wäre somit in Verbindung mit acht 3-GB-Chips (8x 32 Bit) auch eine Speicherbelegung von 24 GB gesamt möglich, auch wenn dieser Speicherausbau für die RTX 5080 eher eine Überraschung wäre.

Auch uns bleibt daher weiterhin nichts anderes übrig, als die Augen offen zu halten und die offizielle Ankündigung von NVIDIA abzuwarten. Ob die Ankündigung der GeForce RTX 5080 und 5090 zur diesjährigen Computex erfolgen wird, ist unklar. Allerdings hat NVIDIA-CEO Jen-Hsun Huang eine Keynote angekündigt, die kurz vor der Computex stattfinden soll.