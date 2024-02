Werbung

Nachdem in der vergangenen Woche die Ryzen-Prozessoren der X3D-Serie neue Tiefstpreise erreichten, sind auch die Höhenflüge der GeForce RTX 4090 offenbar vorbei. Lange Zeit war vor allem die GeForce RTX 4090 nur noch deutlich über der unverbindlichen Preisempfehlung verfügbar.

Seit Anfang des Jahres aber gab es einen klaren Trend zu immer weiter fallenden Preisen. Die günstigsten Modelle sind nun ab 1.809 Euro zu finden. Besonders krass fallen einige Modelle wie beispielsweise die MSI GeForce RTX 4090 Ventus 3X 24G OC auf. Diese war in der vergangenen Woche noch ab 2.299 Euro gehandelt und soll nun 1.879 Euro kosten. Die High-End-Modelle kosten weiterhin mehr als 2.000 Euro.

Vermutlich war eine höhere Nachfrage in China, die kurz vor einem Verkaufsstopp ihre Höhepunkt erreichte, für die hohen Preise der GeForce RTX 4090 am Weltmarkt verantwortlich. Eine ausschließlich für China vorgesehene GeForce RTX 4090 D soll den Druck auf Nachfrage verringern.

Auch die GeForce RTX 4080 ist "günstig"

Wer schon im Preisvergleich nach einer neuen Karte sucht, der sollte auch einen Blick auf die GeForce RTX 4080 werfen. Lange Zeit war diese auf gleichem Niveau wie die Super-Variante vorzufinden.

Nun aber sind die günstigsten Modelle der GeForce RTX 4080 ab 1.095 Euro verfügbar, die Super-Variante kostet ab 1.110 Euro. So große Bewegungen wie bei der GeForce RTX 4090 gibt es hier also nicht und es ist auch nicht zu erwarten, dass es in nächster Zeit größere Preisänderungen geben wird.