Eine Maßnahme, die NVIDIA im Datacenter-Segment bereits durchführt, soll nun auch auf das GeForce-Geschäft ausgeweitet werden: Die Anpassung der Hardware, um die aktuellen US-Handelsrestriktionen zu umgehen. Davon betroffen ist die GeForce RTX 4090, die in der aktuellen Form mindestens eine der Anforderungen erfüllt, um von den US-Handelsrestriktionen betroffen zu sein.

Einem Bericht von Wccftech zufolge, soll NVIDIA nun eine GeForce RTX 4090 D vorbereiten. Diese soll auf der AD102-250-GPU basieren, wie MEGAsizeGPU per X mitteilt. Technische Details sind bisher keine bekannt. NVIDIA wird die Rechenleistung und Speicherbandbreite so weit beschneiden müssen, dass man unter die Schranken der US-Handelsbehörde fällt.

Die Leistung der GeForce RTX 4090 ist der Grund, warum diese von den US-Handelsrestriktionen betroffen ist und warum NVIDIA sich nun offenbar dazu hat treiben lassen, eine angepasste Version zu planen. Bestätigt wurde dies seitens NVIDIA aber noch nicht.

NVIDIA will den Markt im High-End-Bereich offenbar nicht verlieren. Für die KI-Beschleuniger wird davon ausgegangen, dass 20 bis 30 % des Umsatzes in China generiert werden. Daher hat NVIDIA hier auch angepasste Varianten vorgestellt, aber die hohe Nachfrage hat dazu geführt, dass in China angeblich noch vor der Beschränkung alles an Hardware gehortet wurde, was zu bekommen war. In der vergangenen Woche wurde ein Bericht bekannt, dass in China tausende GeForce RTX 4090 oder deren Chips zu KI-Beschleunigern umgebaut werden.

Ob und in welcher Form AMD von den Beschränkungen profitieren wird, wird sich zeigen müssen. Bis auf weiteres ist die GeForce RTX 4080 die schnellste Karte aus dem Hause NVIDIA, die in China verfügbar ist. AMD bietet mit der Radeon RX 7900 XT(X) sicherlich eine attraktive Alternative, soll von der aktuellen Nachfrage aber ebenfalls überrascht worden sein. Insofern soll es bereits zu Lieferschwierigkeiten bei den Karten gekommen sein.