Erst gestern gingen die Modelle der GeForce RTX 4070 Super (Test) in den Verkauf und auch wenn die Founders Edition schnell ausverkauft war und noch immer ist, so waren gestern zahlreiche Modelle zum Startpreis von 659 Euro erhältlich.

Stand heute sind es sogar noch einmal deutlich mehr geworden (Link zum Preisvergleich), die diesen Preispunkt treffen. Neun Karten kosten 659 Euro oder weniger. Darunter auch die bereits von uns getestete ASUS GeForce RTX 4070 Super Dual, die gestern noch 10 bis 20 Euro über der UVP rangierte. Alle Boardpartner von NVIDIA bedienen mit zumindest einer Karte diesen Preispunkt.

Wir sehen sogar schon zwei Modelle, die leicht unterhalb der UVP gehandelt werden: Die INNO3D GeForce RTX 4070 Super Twin X2 für 643 Euro, die ebenfalls Bestandteil unseres ersten Tests war und die Palit GeForce RTX 4070 Super Dual für 654 Euro. Wir sprechen hier zwar nur von ein paar Euro, aber die Karten werden de facto schon unterhalb der UVP verkauft.

Unklar ist, wann und in welchen Stückzahlen NVIDIA die GeForce RTX 4070 Super in der Founders Edition an den Mann oder die Frau bringen möchte. Gestern zeigten sich doch recht viele potenzielle Käufer enttäuscht, keine Karte bekommen zu haben.

Bei der Non-Super-Variante geht es aktuell bei 549 Euro los. Bei diesem Modell, welches weiterhin am Markt bleiben soll, ist je nach Karte seit gestern eine Preisreduzierung von bis zu 50 Euro zu beobachten.