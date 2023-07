Werbung

Die vergangene Woche stand bei den Komponenten im Zeichen des Marktstarts der GeForce RTX 4060. Einen Tag vor der offiziellen Verfügbarkeit haben wir uns fünf MSRP-Modelle angeschaut, die ab einem Preis von 329 Euro verfügbar sein sollen. Einen Tag später haben wir mit der ASUS ROG Strix GeForce RTX 4060 OC ein High-End-Modell unter die Lupe genommen.

Genau wie bereits mit der GeForce RTX 4060 Ti und ihrer unverbindlichen Verkaufsempfehlung von 439 Euro war zu erwarten, dass die Preise der GeForce RTX 4060 schnell unter die UVP-Marke fallen werden. Wirft man nun einen Blick in den Preisvergleich, so finden sich die ersten Modelle bereits ab 305 Euro. In Kürze wird man also durchaus Karte zu Angebots-Preisen von 299 Euro sehen – davon ist zumindest auszugehen. Die von uns getesteten Karten sind allerdings noch nicht so günstig zu haben:

ASUS GeForce RTX 4060 Dual OC: 329 Euro

ASUS ROG Strix GeForce RTX 4060 OC: 399 Euro

Gigabyte GeForce RTX 4060 Windforce OC: 329 Euro

INNO3D GeForce RTX 4060 Twin X2: 333,64 Euro

MSI GeForce RTX 4060 Venus 2X: -

ZOTAC Gaming GeForce RTX 4060 Spiderman Edition: 329 Euro

Die günstigsten Modelle der GeForce RTX 4060 Ti legen bei etwa 415 Euro los und sind somit rund 100 Euro teurer. Als reine 1080p-Karte ist die GeForce RTX 4060 in unseren Augen die bessere Karte, wenngleich die Rohleistung unterhalb des Ti-Modells angesiedelt ist, so bietet auch sie nur 8 GB an Grafikspeicher. Für 300 Euro sind die günstigen Modelle der GeForce RTX 4060 also durchaus eine Empfehlung, wenn von einer älteren Generation ausgehend (GeForce RTX 2060 und älter) ein Upgrade erfolgen soll.

Eine ASUS ROG Strix GeForce RTX 4060 OC wird es da in der Argumentation schon schwieriger haben, denn sie ist für 399 Euro aufgeführt. Optik, RGB-Beleuchtung, Verarbeitung und die zugegebenermaßen sehr gute Kühlung müssen einem diesen Preis aber auch wert sein.