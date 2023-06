Werbung

Die Ankündigung der GeForce-RTX-4060-Serie zur Mitte des Monats Mai bestätigte NVIDIA auch eine Non-Ti-Version, die im Juli erscheinen sollte. Bereits am Wochenende gab es die erste Meldung, dass NVIDIA den Start vorziehen könnte. Dies scheint sich nun zu bestätigen, denn Twitter-Nutzer @MEGAsizeGPU hat einen offiziellen Zeitplan in Händen, der dem Markt- und Teststart am 29. Juni vorsieht.

Die GeForce RTX 4060 Ti startete vor der Computex in der 8-GB-Version. Dank DLSS 3 bietet die Karte das von NVIDIA geplante Leistungsplus, kommt im Vergleich zum Vorgänger aber nicht so recht auf Touren. Die 8 GB an Grafikspeicher sind der Hauptkritikpunkt dieses Modells. Eine 16-GB-Variante soll im Juni folgen, kostet mit 549 Euro aber auch 110 Euro mehr als die schon veröffentlichte Variante. Die Boardpartner von NVIDIA sehen allenfalls ein Modell mit 16 GB vor, während es von der 8-GB-Variante von jedem Hersteller mehrere Modelle gibt.

Gegenüberstellung der Karten GeForce RTX 4060 GeForce RTX 4060 Ti GeForce RTX 4070 GPU AD107 AD106 AD104 FP32-ALUs 3.072 4.352 5.888 INT32-ALUs 1.536 2.176 2.944 SMs 24 34 46 Tensor Cores 96 136 184 RT Cores 24 34 46 L1-Cache 3.072 kB

4.352 kB

5.888 kB L2-Cache 24 MB 32 MB 36 MB Basis-Takt 1.830 MHz

2.310 MHz 1.920 MHz Boost-Takt 2.460 MHz 2.535 MHz 2.475 MHz Speicherkapazität 8 GB 8 / 16 GB 12 GB Speichertyp GDDR6 GDDR6 GDDR6X Speicherinterface 128 Bit 128 Bit 192 Bit Speichertakt 1.065 MHz

1.125 MHz 1.313 MHz Speicherbandbreite 272 GB/s 288 GB/s 504 GB/s PCIe-Interface PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x16 TDP 115 W 160 W 200 W Preis 329 Euro 439 Euro (8 GB)

549 Euro (16 GB) 659 Euro

Bereits offiziell angekündigt hat NVIDIA, dass die GeForce RTX 4060, die eben nun am 29. Juni starten soll, 329 Euro kosten soll. Gegenspieler wird die Radeon RX 7600 sein, die AMD ebenfalls vor der Computex an den Start brachte.