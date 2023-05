ASRock mit weißen Grafikkarten und Mainboards mit weniger RGB

Werbung

Bei ASRock gibt es auf der Computex 2023 überwiegend weiße Grafikkarten und neue Mainboards zu sehen, bei denen man sich ein stückweit von der RGB-Beleuchtung verabschiedet, um zumindest für etwas günstigere Hauptplatinen ohne große Kompromisse zu sorgen. Im Fokus steht die Taichi-Serie, welche sich über beide Produktkategorien erstreckt.

Die ASRock Radeon RX 7900 XTX Taichi White wird das Feld unter den weißen Grafikkarten mit AMD-Chip künftig anführen. Weiß sind jedoch nur der Kühler und die Backplate, denn das PCB und damit der eigentliche Teil eines 3D-Beschleunigers kommt weiterhin in einem dunklen Farbton daher, welchen ASRock jedoch ganz gut verstecken kann. Obendrein dreht der AMD-Boardpartner an der Taktschraube und lässt die 12.288 Streamprozessoren mit einem Takt von 2.680 MHz arbeiten, wobei der Basistakt bei 2.510 MHz liegt. Rings um die Lüfter, aber auch um das Logo an der Rückseite herum sowie an der Stirnseite der Grafikkarte werden per RGB-LEDs farbenfroh illuminiert.

Um noch mehr aus der Grafikkarte herauszuholen, gibt ASRock den Käufern seine Tweak-2.0-Software mit auf den Weg, welche obendrein als übersichtliches Monitoring-Tool herhalten kann. Das Maximum an AMD-Leistung wird es mit dem AQUA-Modell geben, welches einen Waterblock für einen bereits bestehenden Wasserkühlungskreislauf aufgeschnallt bekommen hat.

Ebenfalls in einem weißen Grundfarbton ist die ASrock Radeon RX 7600 Steel Legend gehalten, kommt jedoch auch mit Carbon- und Tarnoptik daher. Hier gibt es ebenfalls eine werksseitige Übertaktung und zahlreiche RGB-LEDs unter der Haube.

Bei den Mainboards rückt ASUS die Taichi-Lite-Serie in den Fokus, die zunächst zwei Chipsatzmodelle für B650 und Z790 umfassen wird. Hier versucht man die gewohnte Ausstattung der Taichi-Reihe durch das Einsparen einiger RGB-LEDs preisgünstiger zu gestalten, wobei es noch immer Leuchtstreifen an der Unter- und Rückseite der ATX-Platinen gibt.

Sie sollen im Juli erscheinen. Bis dahin will ASRock erste Preise nennen, aber auch die Spezifikationen finalisieren, denn mit Blick auf die WiFi-Chips befindet man sich noch in der Validierungsphase.

Die Phantom-Reihe wird künftig das ASRock Z790 NOVA WiFi 7 anführen, welches 20+1+1-Phasen bieten wird, aber auch schnelle Netzwerkschnittstellen wie eben WiFi 7 oder Ethernet mit 5 Gbps auf der Featureliste stehen haben wird. Zur Grundausstattung gehört natürlich ein umfangreiches Heatsink-System mit üppiger Strom- und Spannungsversorgung. Bis zu sechs M.2-SSDs sollen sich auf dem Board aufschnallen lassen und das teilweise sogar werkzeuglos dank eines einfachen Klickverschlusses.