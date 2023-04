Werbung

Während für den kommenden Monat NVIDIAs GeForce RTX 4060 Ti (neueste Informationen hierzu) erwartet wird, legt Hersteller MSI nochmal bei der RTX-30-Reihe nach. Auf der chinesischen Herstellerseite wurde mit der GeForce RTX 3060 Ti SUPER 3X 8GD6X OC eine neue Ampere-Grafikkarte hinzugefügt, welche besonders auffallend den SUPRIM-Kühler von der GeForce RTX 3070 SUPRIM (X) erhalten hat, allerdings nicht unter der Bezeichnung SUPRIM geführt wird.

Wer nun denkt, NVIDIA habe still und heimlich eine GeForce RTX 3060 Ti Super auf die Beine gestellt, den müssen wir leider enttäuschen. Die neue GeForce-RTX-3060-Ti-Grafikkarte von MSI basiert unverändert auf der GA104-202-GPU und beherbergt demnach 38 Streaming-Multiprozessoren, die in 4.864 Shader-Einheiten resultieren. Statt dem GDDR6-Standard mit 14 GBit/s kommt der schnellere GDDR6X-Speicher mit 19 GBit/s zum Einsatz. Der 8 GB fassende Speicher ist mit einem 256-Bit-Interface angebunden, sodass die Speicherbandbreite mit 608 GB/s ein gutes Stück höher ausfällt, als mit 448 GB/s (14 GBit/s GDDR6). An Grafikausgängen sind dreimal DisplayPort 1.4a und einmal HDMI 2.1 verfügbar.

Beim Boost-Takt geht MSI denselben Weg, wie beim Gaming-X-Trio-Modell und gibt 1.845 MHz an. Der Basis-Takt sollte demnach ebenfalls bei 1.410 MHz liegen. Die TBP wird mit 265 W angegeben, weshalb auch die RTX 3060 Ti SUPER 3X 8GD6X OC mit zwei 8-Pin-PCIe-Buchsen ausgestattet wurde. Auch wenn diese Grafikkarte von offizieller Seite her nicht den Namen SUPRIM tragen darf, hat sie exakt denselben Triple-Slot-Kühler vom RTX-3070-SUPRIM-Modell erhalten. Mit dabei sind demnach die drei 100-mm-Lüfter in der Axialbauweise. Sowohl auf der Lüfterseite als auch auf der Backplate wurde von MSI demnach auch die RGB-LED-Beleuchtung berücksichtigt. Auch ist der SUPRIM-Schriftzug mit dabei, zumindest auf den Produktfotos.

Die Frage, die sich am Ende nun stellt ist, ob MSI die GeForce RTX 3060 Ti SUPER 3X 8GD6X OC ausschließlich im asiatischen Raum anbieten wird oder ob das Modell auch den Weg nach Europa und damit nach Deutschland finden wird. Ferner ist dann auch der Preis interessant. So werden die drei GeForce-RTX-3060-Ti-Modelle von MSI mit dem GDDR6X-Speicher derzeit ab 429 Euro gehandelt.