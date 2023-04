Werbung

Eine solche Situation hatten wir bereits bei der GeForce RTX 4070 Ti, allerdings reibt man sich nach Monaten und schlechter Verfügbarkeit sowie der teilweise bewusst hoch angesetzten Preise noch immer verwundert die Augen, wenn Grafikkarten direkt verfügbar und zudem leicht unter der unverbindlichen Preisempfehlung erhältlich sind.

Eine Woche nach dem Start der GeForce RTX 4070 sind die entsprechenden Modelle ab 632 Euro zu bekommen. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 659 Euro. Inzwischen leicht unterhalb der UVP verfügbar, ist unter anderem die von uns getestete Gigabyte GeForce RTX 4070 Windforce 3 OC, für die aktuell 645 Euro aufgerufen werden.

Es ist offenbar ein Preisdruck entstanden, der durch die immer günstiger werdende Radeon RX 7900 XT ausgelöst wird. Diese kostet aktuell ab 848 Euro. Eine Radeon RX 6950 XT der vorherigen Generation ist ab 649 Euro zu haben und je nach Spiel und Anforderung liegt eine Radeon RX 6800 XT hinsichtlich der Leistung mit einer GeForce RTX 4070 gleichauf, kostet mit 569 Euro jedoch deutlich weniger.

In Vorbereitung auf einen möglichen Start der weiteren RDNA-3-Modelle (Radeon RX 7800 und Radeon RX 7700) soll NVIDIA Vergünstigungen für seine Boardpartner vorbereiten. Dies melden IgorsLab und DigiTimes. Diese erhalten einen Rabatt auf das GPU+Speicher-Package der GeForce RTX 4070 und sollen diesen günstigeren Preis dann auch an den Markt weitergeben. Somit könnten wir entsprechende Modelle unter der Preismarke von 600 Euro sehen.

Aber noch sehen wir nur den normalen Preiskampf im Preisbereich von 500 bis 700 Euro. Die Grafikkarten-Hersteller und -Shops positionieren ihre Modelle, bzw. Artikel entsprechend und daher rutschen einige auch unter die unverbindliche Preisempfehlung. Ein gewisses Inventar an GeForce-RTX-30-Karten scheint zudem noch vorhanden zu sein, so dass NVIDIA und einige Boardpartner keine Eile darin sehen, den Preis der GeForce RTX 4070 weiter zu reduzieren. Zunächst müssen die älteren Karten abverkauft werden, was auch dem baldigen Start der GeForce RTX 4060 zu Gute kommen soll.

Wie schon zum Start kann man nun die Diskussion losbrechen, ob eine GeForce RTX 4070 650+ Euro kosten darf, oder nicht. Das Preisgefüge ist ohne Frage deutlich nach oben gerutscht. An dieser Situation wird sich auf absehbare Zeit jedoch wenig ändern – einerseits weil die Grundvoraussetzungen am Markt nun einmal so sind, wie sie sind (begründet vor allem durch die herrschende Inflation in allen Produktbereichen) und andererseits weil es auch am entsprechenden Gegenpol seitens AMD fehlt. Hier scheint man die Mittelklasse komplett aus den Augen verloren zu haben und bedient diese noch immer mit der vorherigen Generation.

Wir sind gespannt, wie sich die Preise bei den Grafikkarten weiterentwickeln werden.