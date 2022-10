Werbung

Soeben haben wir den Vorhang rund um die Arc A750 und Arc A770 in der Limited Edition von Intel enthüllt, da zeichnet sich ein weiterer Spieler am Grafikkarten-Markt ab. Bisher haben sich nur Gunnir und ASRock dazu bekannt, die Intel-GPUs in Custom-Modellen zu verbauen. Von den anderen Herstellern war dahingehend bisher noch nichts zu hören.

Per Social-Media-Post hat Acer nun allerdings angekündigt, dass man mit der Arc A770 Predator BiFrost eine Grafikkarte mit Intel-GPU auf den Markt bringen wird. Unbekannt ist, ob man die Variante mit 8 oder 16 GB Grafikspeicher umsetzen wird.

Das Design des Kühlers dürfte die auffälligste Komponente der Arc A770 Predator BiFrost von Acer sein. Zu erkennen ist ein großer RGB-Beleuchteter Lüfter am hinteren Ende der Karte. Der zweite Lüfter scheint ein Radiallüfter zu sein. Die zusätzliche Stromversorgung erfolgt über zwei 8-Pin-Anschlüsse. Zudem scheint der Kühler etwas höher als die zwei Slot der Limited Edition aufzubauen.

Bisher keinerlei Angaben macht Acer zur Verfügbarkeit oder dem Preis der Arc A770 Predator BiFrost. Hier einen bisher eher für seine Notebooks, Komplettsysteme und Monitore bekannten Hersteller zu sehen, dürfte viele sicherlich überraschen.