L40 und RTX 6000 Ada Generation sind die ersten Profi-Karten der neuen Generation

Gestern Abend hat NVIDIA die ersten drei Modelle der Ada-Lovelace-Generation alias GeForce-RTX-40-Serie vorgestellt. Auf der GPU Technologies Conference aber wurden auch die ersten Profi-Karten auf Basis der neuen GPUs präsentiert. In der Namensgebung etwas verwirrend, ist die NVIDIA RTX 6000, die zumindest den Zusatz "Ada Generation" erhalten hat. Sie ist für Workloads im visuellen Bereich (Video- und 3D-Bearbeitung etc.) vorgesehen. Die ebenfalls neue NVIDIA L40 hingegen soll im Datacenter zum Einsatz kommen.

Beide Karten nutzen die AD102-GPU, aber nicht im Vollausbau. Für die RTX 6000 Ada Generation wissen wir (siehe Produktseite bei PNY), dass hier 18.176 FP32-Recheneinheiten, 568 Tensor-Cores und 142 RT-Cores zum Einsatz kommen. Der Vollausbau der AD102-GPU käme auf 18.432 FP32-Recheneinheiten, 144 RT-Cores und 576 Tensor-Cores. Zwei SMs fehlen hier also. Am 384 Bit breiten Speicherinterface sind 48 GB an GDDR6X angebunden. Es handelt sich um eine PCI-Express-4.0-Karte, die über 16 Lanes angebunden ist. Die TDP soll bei 300 W liegen – weit weniger als NVIDIA seinen schnellsten GeForce-Karten zumutet.

Die Kühlung erfolgt über einen Dual-Slot-Kühler mit einem Radiallüfter am hinteren Ende. Die Stromversorgung wird über einen 8-Pin-EPS umgesetzt. An Display-Ausgängen vorhanden sind viermal DisplayPort 1.4. Die bisher verwendete NVLink-Schnittstelle kommt mit den Ada-Lovelace-Karten nicht mehr zum Einsatz. Laut NVIDIAs CEO Jensen Huang hat man diese nicht mehr implementiert, da man den Platz auf dem Chip für anderen Dinge benötigt hat. Stattdessen sollen die Daten per PCI-Express ausgetauscht werden. PCI-Express 4.0 erreicht bei 16 Lanes aber bei weitem nicht die Bandbreite (31,5 GB/s), die NVLink zuletzt erreicht hat (112,5 GB/s).

Weitere Details sind aktuell nicht bekannt.

NVIDIA L40 verwendet ebenfalls PCIe 4.0

Zur L40 kennen wir die technischen Daten noch nicht vollständig. So sind von NVIDIA keinerlei Angaben (siehe Produktseite) zum Ausbau der GPU gemacht worden. Bekannt ist nur, dass auch hier 48 GB an GDDR6X zum Einsatz kommen. Die TDP liegt auch hier bei 300 W.

Diese 300 W werden "passiv" gekühlt. Auf der Karte befindet sich ein Dual-Slot-Kühler, der von den Lüftern im Servergehäuse mit Frischluft versorgt wird. Dies ist bei dieser Art von Hardware üblich.

Auch hier werden weitere Details erwartet, sobald die Hardware auch final verfügbar sein wird.