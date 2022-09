Prämie: NVIDIA verschenkt Marvel's Spider-Man Remastered

Bereits gestern berichteten wir darüber, dass Intel beabsichtigt, diverse Spiele kostenlos an alle Gamer zu verteilen, die sich für den Kauf einer Arc-GPU oder einer Alder-Lake-CPU entscheiden. Jetzt hat auch NVIDIA eine Promo-Aktion gelauncht und schenkt allen Nutzern Marvel's Spider-Man Remastered. Voraussetzung ist der Erwerb einer qualifizierten GPU, eines Desktop-PCs oder eines Notebooks mit GeForce RTX 3090 Ti, 3090, 3080 Ti oder 3080. Die Aktion läuft noch bis zum 12. Oktober 2022.

Um den Aktionscode zu erhalten, wird vorausgesetzt, dass die Hardware bei einem der offiziellen NVIDIA-Partner erworben wird. Eine entsprechende Liste für Deutschland und die Schweiz findet sich hier. Der Shop schickt dem Käufer im Anschluss eine separate E-Mail mit dem Promocode. Dieser kann dann über NVIDIAs GeForce-Experience-Software eingelöst werden. Wichtig ist dabei, dass mindestens die Client-Version 3.18 oder höher und der GeForce-Treiber 417.01 oder aktueller installiert sind. Der Einlösungszeitraum endet am 14. November 2022.

Marvel's Spider-Man gilt als eines der erfolgreichsten Spiele, das jemals auf der Playstation veröffentlicht wurde. In Kombination mit dem Remaster und Miles Morales wurden vom Netzschwinger bis zum 15. Mai 2022 über 33 Millionen Einheiten verkauft. Der PC-Remaster enthält neben dem Hauptspiel auch den kompletten DLC "Die Stadt die niemals schläft".

Wer den Remaster von Spider-Man in der höchsten Detailstufe namens "Ultimate Ray Tracing" bei 4K @ 60 FPS spielen will, benötigt eine NVIDIA RTX 3080 beziehungsweise eine Radeon RX 6950 XT und einen i7-12700K sowie einen Ryzen 9 5900X. Zusätzlich werden 32 GB beim RAM benötigt. Außerdem müssen mindestens 75 GB an Festplattenspeicher vorhanden sein. Weitere Informationen zu den offiziellen Systemanforderungen von Marvel's Spider-Man Remastered finden sich hier.