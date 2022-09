Intel verschenkt Spiele an alle Käufer von Arc-GPUs und Alder-Lake-CPUs

Um Spieler von der Anschaffung einer Arc-Grafikkarte von Intel zu überzeugen, sollen alle Käufer in Zukunft ein kostenloses Spiel, beziehungsweise einen DLC für Vampire: The Masquerade Bloodhunt erhalten. Bei den Vollversionen stehen neben Call of Duty: Modern Warfare II zusätzlich Ghostbusters: Spirits Unleashed oder Gotham Knights zur Auswahl. Möglich wäre jedoch auch, dass Intel ein Bundle aus allen genannten Titeln schnürt.

Eigentlich soll die Aktion schon seit dem 25. August 2022 laufen, offiziell gibt es hierzu allerdings noch keine konkreten Informationen. Dies dürfte sich jedoch in den kommenden Tagen ändern. Aktuell wird die neue Promo-Aktion lediglich in den allgemeinen Geschäftsbedingungen von Intel erwähnt.

An was es nun natürlich fehlt ist die Hardware, denn auch wen die Arc A380 in Asien und den USA bereits verfügbar ist – hierzulande sieht es mau aus.

Des Weiteren gibt es bei den Produktivitätsprogrammen eine kostenlose Dreingabe aus drei Vollversionen. Insgesamt kann aus einem Pool von fünf Programmen gewählt werden. Besagte Liste umfasst neben dem PowerDirector 365 auch D5 Render sowie MAGIX Video Pro und Topaz Gigapixel AI beziehungsweise XSplit Premium Suite.

Um die kostenlose Software zu erhalten, müssen die in der Verpackung der Grafikkarte beiliegenden Codes eingelöst werden. Alle Käufer haben bis Ende Januar 2023 Zeit die entsprechenden Voucher einzulösen. Außerdem erhalten Käufer von Alder-Lake-Prozessoren die genannten Aktionscodes.