Foto soll Prototypen einer GeForce-RTX-4000-Karte zeigen

Nachdem es bereits ein vermeintliches Foto einer Founders Edition der GeForce RTX 4080 gegeben hat, folgt nun ein vermeintlicher Prototyp einer nicht näher genannten GeForce-RTX-4000-Karte. Veröffentlicht wurde das Foto von Twitterer @Greymon55.

Einen großen Erkenntnisgewinn ermöglicht das Foto allerdings nicht. Zu sehen ist ein generisches Kühlerdesign ohne jegliche Design-Elemente. Drei Axiallüfter sollen für die ausreichende Frischluft sorgen. Es dürfte sich mindestens um ein Dual-Slot-Design handeln – womöglich sogar mehr als das. In der Höhe ragt der Kühler deutlich über die Slotblende hinaus. Zusätzliche Stromanschlüsse sind nicht zu erkennen.

Natürlich ist es denkbar, dass es eine solche Karte mit Aufklebern und etwas Farbe versehen, so auch in den Handel schaffen wird. Höchstwahrscheinlich sehen wir hier aber nur einen Prototypen, den es in dieser Form nicht geben wird. Hinsichtlich der Leistungsaufnahme sollten 450 W für einen Triple-Slot-Kühler mit drei Slots Höhe kein Problem sein.

Irgendwann im September oder Oktober könnte NVIDIA die nächste GeForce-RTX-Generation vorstellen. Einen genauen Termin gibt es noch nicht. Vom 19. bis 22. September findet die nächste GPU Technology Conference statt. Hier wäre zumindest eine Erwähnung der neuen Hardware denkbar.