12 und 16 GB VRAM: Es soll zwei Versionen der GeForce RTX 4080 geben

Es wird Zeit, die neuen Gerüchte zu NVIDIAs GeForce-RTX-4000-Grafikkarten festzuhalten, von denen es so einige gab und gibt. Noch immer gibt es natürlich keine handfesten Informationen. Gänzlich neu durchgesickert ist nun, dass NVIDIA womöglich zwei Versionen der GeForce RTX 4080 plant, einmal mit 12 GB und einmal mit 16 GB an VRAM. Dadurch werden die Gerüchte insgesamt noch mehr durcheinander gewürfelt.

Ins Leben gerufen wurde dieses neue Gerücht von Twitter-Nutzer MEGAsizeGPU, der zusätzlich auch Angaben zu den PCB-Layern getätigt hat. Generell sollen sich die PCBs der GeForce RTX 4080 mit 12 GB und 16 GB gänzlich unterscheiden. Die Rede ist von einem 10-Layer-PCB für das 12-GB-Modell und 12 Layer für die RTX 4080 mit 16 GB an Videospeicher. Bei der GeForce RTX 4090 soll das PCB gar aus 14 Schichten bestehen, was aufgrund der höheren Anforderungen auch nicht verwunderlich wäre.

Mit enthalten war zudem ein Bild zum möglichen Referenzdesign der GeForce RTX 4080, wobei hierbei die Echtheit nicht bestätigt werden kann. Und selbst wenn dieses Bild das wahre Referenzdesign aufzeigt, ist nicht bekannt, mit wieviel Speicher diese Karte nun bestückt ist.

Generell laden die beiden Versionen zur GeForce RTX 4080 zu einer neuen Spekulationsrunde ein. Wenn NVIDIA in der Tat zwei Versionen in Planung hat, wie sehen dann die technischen Eigenschaften aus? Zuvor ist lediglich die 16-GB-Version mit GDDR6X-Speicher und der 256-Bit-Anbindung bekannt. Bei der nun im Raum stehenden 12-GB-Variante müsste NVIDIA diese VRAM-Menge mit 192 Bit anbinden. Theoretisch sind natürlich auch 384 Bit möglich, diese passen allerdings nicht logisch ins Bild. Deutlich ändern würde sich bei einem Speicherinterface von 192 Bit die Speicherbandbreite. Kommen GDDR6X-Chips mit 23 GBit/s zum Einsatz, sind es statt 736 GB/s lediglich 552 GB/s, die dann ziemlich in der Nähe der 504 GB/s für die GeForce RTX 4070 liegen würden.

Auch wir können es nicht erwarten, endlich die finalen Spezifikationen zu den GeForce-RTX-4000-Grafikkarten zu erfahren, allerdings bleiben uns und damit auch unseren Lesern bis zur offiziellen Präsentation lediglich die immer wieder auftauchenden Gerüchte. Unter Umständen wird NVIDIA-CEO Jensen Huang diese Gelegenheit bei der GTC 2022 nutzen, die vom 19. bis 22. September stattfinden soll.