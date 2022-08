Am Ende der Vorstellung der Ryzen-7000-Serie zeigte AMD eine kurze Livedemo einer Navi-3x-Karten auf Basis der RDNA-3-Architektur. Weitere Details dazu gab es nicht, aber AMD hält am Ziel von 50 % an Mehrleistung bei gleicher Leistungsaufnahme fest.

Das Video von AMD zeigt die kurze Gaming-Sequenz, aus der sich jedoch keinerlei Rückschlüsse ziehen lassen.

Zum Design der Karten lässt sich auch noch nicht viel sagen, denn das Rendering lässt sich wirklich viel erkennen.