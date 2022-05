NiceHash QuickMiner umgeht auch die LHRv3-Bremse

Nachdem NiceHash mit dem Quick-Miner Anfang Mai bereits die Mining-Drossel der LHR-Karten (Light Hash Rate) umgehen konnte, ist dies nun auch für LHRv3, also die dritte Umsetzung der Drossel durch NVIDIA, gelungen. Diese wird für die GeForce RTX 3080 mit 12 GB Grafikspeicher sowie die GeForce RTX 3050 verwendet.

Die Version QuickMiner v0.5.4.2 Release Candidate macht es nun möglich, dass 90 % der theoretisch möglichen Rechenleistung verwendet werden kann. Außerdem sollen Stabilitätsverbesserungen in diese Version eingeflossen sein.

* Obige Screenshots zeigen die gelöste Drossel für eine GeForce RTX 3080 Ti.

Der QuickMiner v0.5.4.2 RC setzt den GeForce-Treiber in der Version 512.15 oder neuer voraus. Weitere Hinweise gibt es in der News von NiceHash zu diesem Thema. Somit sind nun alle Beschränkungen, die seitens NVIDIA in die Karten bzw. Firmware eingebaut wurden, umgangen worden. Über die Auswirkungen gibt es unterschiedliche Beurteilungen. Vermutlich ist der große Mining-Boom per GPUs nun erst einmal vorbei und der Hack kommt etwas zu spät, um einen großen Einfluss zu haben.