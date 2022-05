ASUS und Noctua machen die GeForce RTX 3080 Noctua Edition offiziell

Nachdem es in der vergangenen Woche bereits erste Informationen gab, haben ASUS und Noctua die GeForce RTX 3080 Noctua Edition nun offiziell vorgestellt. Erstmals gingen die beiden Unternehmen für die ASUS GeForce RTX 3070 Noctua Edition (Hardwareluxx-Test) eine Partnerschaft ein und vor allem hinsichtlich der Kühlung stellt dieses Modell alles in den Schatten, was die diversen Hersteller aktuell zu bieten haben.

Daher verwunderte es auch nicht, dass schnell Rufe nach stärkeren Modellen laut wurden. Mit der GeForce RTX 3080 Noctua Edition werden diese Rufe nun erhöht, wenngleich man sich durchaus fragen darf, warum es nicht gleich ein Modell der GeForce RTX 3080 mit 12 GB Grafikspeicher geworden ist – abgesehen von weiteren Modellen wie einer Variante auf Basis der GeForce RTX 3090 oder gar einer AMD-GPU. Der Aufwand, der hier seitens Noctua und ASUS betrieben wird, dürfte allerdings nicht unerheblich sein.

Aber an dieser Stelle können wir gleich sagen, dass Noctua den Kühler in vielerlei Hinsicht überarbeitet hat und nicht einfach nur die Lüfter auf den Kühlkörper schnallt.

Einmal mehr kommen die NF-A12x25 mit einem Durchmesser von 120 mm zum Einsatz und ersetzen die 92-mm-Lüfter der TUF-Variante. Auch der Kühlkörper wird überarbeitet. In der Höhe wächst er von 32,2 auf 42,2 mm an. Mit dem genau 10 mm höheren Aufbau der Finnen wollen ASUS und Noctua genau die Stärken der eingesetzten NF-A12x25 nutzen. Um die Lüfter mit einem Durchmesser von 120 mm unterzubringen bzw. den von diesen erzeugten Luftstrom zu nutzen, wird der Kühler auch von 111,3 auf 120,5 mm breiter. Über die größere Breite verteilen ASUS und Noctua zudem die Heatpipes mit größeren Abständen zueinander.

Anstatt einer zweigeteilten Basisplatte des Kühlers für die GPU und die Speicherchips, besitzt der Kühler der Noctua-Edition eine einzelne große Kuferbasisplatte.

Der Einsatz des überarbeiteten Kühlers und der Lüfter hat laut Noctua nur positive Auswirkungen auf die Temperaturen und Lautstärke. Entsprechend liefert man auch gleich eigene Messwerte. Für die GeForce RTX 3070 Noctua Edition konnten wir bestätigen, dass die Kühlung deutlich effizienter wurde. Ähnliches ist nun auch für die GeForce RTX 3080 Noctua Edition zu erwarten.

Takt mit dem TUF-Modell identisch

Bei den technischen Daten gibt es recht wenig Bewegung. Der GPU-Takt soll sich im Gaming- bzw. OC-Mode bei 1.785 bzw. 1.815 MHZ bewegen. Das TUF-Modell kommt ebenfalls auf diese Vorgaben. ASUS und Noctua verwenden also bis auf den Kühler (und die dazugehörige Lüftersteuerung) die gleichen technischen Vorgaben. Das Power-Limit liegt bei 340 W, kann aber auch auf 375 W erhöht werden.

Mit 306 x 145 x 82,6 mm ist die GeForce RTX 3080 Noctua Edition ein riesiges Stück Hardware, welches inzwischen auch als GeForce RTX 3090 Ti durchgehen könnte. Immerhin belegt die Karte etwas mehr als vier Slots. Im Falle der GeForce RTX 3070 wirkte dieser Kühler etwas übertrieben, auf der GeForce RTX 3080 schon eher passend.

Ab Juni soll die GeForce RTX 3080 Noctua Edition im Handel sein. Einen Preis nennen ASUS und Noctua nicht.