Intel Arc Alchemist Engineering Sample zeigt sich

Bei Videocardz sind drei Fotos eines Engineering Sample einer Arc-Alchemist-Grafikkarte veröffentlicht worden. Sie erlauben einen wesentlich besseren Blick auf die Hardware. Ob es eine solche dann auch von Intel so in dieser Form geben wird, steht noch einmal auf einem anderen Blatt. Bisher ist nicht bekannt, ob Intel selbst Karten anbieten oder ob man sich Boardpartner zur Hilfe holen wird.

Die Bilder zeigen eine wesentliche Weiterentwicklung der Hardware gegenüber den bisher veröffentlichten Bildern. Anstatt eines grünen PCBs ist dieses inzwischen schwarz und auch wenn noch einige Diagnose-Ports vorhanden sind, in ähnlicher Form könnte die Hardware auch in den Händen der Endkunden landen.

Zwei Axiallüfter sitzen in einem schwarzen Kühlergehäuse. Die Länge dürfte bei etwa 300 mm liegen, das PCB ist jedoch deutlich kürzer als wir auf den weiteren Bildern erkennen können. Die Höhe des Kühlers liegt bei zwei Slots. Der Blick auf die Slotblende offenbart 3x DisplayPort und 1x HDMI.

Da die offenbar vorhandene Backplate entfernt wurde, können wir außerdem einen Blick auf das PCB werfen. Hier zu erkennen ist der Überstand des Kühlers, bzw. das kürzere PCB, an dessen Ende sich die Stromanschlüsse befinden. Das PCB kann mit 2x 8 Pin versehen werden, umgesetzt wurden jeweils einmal 8 Pin und einmal 6 Pin. Theoretisch kann die Karte somit eine Leistungsaufnahme von 300 W aufweisen.

Um die rechteckige GPU rückseitig zu erkennen, sind acht Lötpads für den GDDR6-Speicher. Wie viele davon vorderseitig bestückt sind, lässt sich natürlich nicht erkennen. Bei der Karte könnte es sich demnach um eine solche mit 16, 12 und 8 GB handeln – je nachdem wie viele Speicherplätze letztendlich bestückt sind.

Der Zeitpunkt der offiziellen Vorstellung der Karte bleibt weiterhin unbekannt. Intel will die ersten Arc-Produkte im ersten Quartal ausliefern. Gemeint sind damit zumindest die dedizierten Lösungen in Notebooks, deren Vorstellung aber bisher als inhaltslos zu bezeichnen ist und ohne Nennung konkreter Details verlief. Je nachdem wie weit der Produktstart der Desktop-Karten noch entfernt ist, bietet sich die Intel Innovation am 10. und 11. Mai als Starttermin an.