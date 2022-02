NVIDIAs Flaggschiff GeForce RTX 3090 Ti: Selten und teuer wird sie werden

Auch wenn sich NVIDIA zuletzt nicht mehr zum Zustand der GeForce RTX 3090 Ti geäußert hat, so tauchen doch immer wieder Listungen und Gerüchte zum vermeintlichen Flaggschiffs auf. Zunächst einmal ist einmal mehr die MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X 24G der Überträger einer weiteren Preiseinschätzung, denn der Online-Shop des japanischen Unternehmens Rakuten listet die Karte (via @momomo_us) für 633.773 Yen – umgerechnet 4.837 Euro.

Bereits gestern veröffentlichte Videocardz einen Werbebanner für eine Galax GeForce RTX 3090 Ti 24GB Ex Gamer Black Edition, die 86.990.000 vietnamesischer Đồng (umgerechnet 3.366 Euro) kosten soll. Die niedrigsten Preise stammen aktuell von Screenshots aus einem Backend eines deutschen Online-Händlers und beliefen sich auf 3.201 Euro für eine MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X bzw. 3.129 Euro für eine MSI GeForce RTX 3090 Ti GAMING X TRIO.

Eine GeForce RTX 3090 in der Founders Edition kostet 1.649 Euro, wenn der gewillte Käufer denn eine ergattern kann. Die Custom-Modelle liegen noch einmal deutlich darüber. Ab 2.289 Euro geht es laut Preisvergleich los. Für die GeForce RTX 3090 Ti ist ein offizieller Einstiegspreis von 1.999 Euro gar nicht so unwahrscheinlich. Die Custom-Modelle werden noch einmal darüber liegen.

Moore’s Law is Dead liefert zudem einige Gerüchte über mögliche Gründe der aktuell nicht vorhandenen Kommunikation seitens NVIDIA zur Karte. Teilweise decken sich diese mit unseren Quellen. So wirklich schlauer werden wir aus den Angaben aber auch nicht, denn offenbar kommuniziert NVIDIA auch mit seinen Partnern nur spärlich. Hinzu kommt, dass vorgestern in China das Neujahrsfest begangen wurde und um diesen Zeitraum auch weiter Bereiche der Fertigungsstraßen in China stillstehen. Frühestens Anfang kommender Woche soll es neue Informationen zur GeForce RTX 3090 Ti geben.