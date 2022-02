Die GeForce RTX 3090 Ti hat es nicht mehr in den Januar geschafft

Auf der CES-Keynote sagte Jeff Fisher, Senior Vice President der PC-Sparte von NVIDIA: "Tune in later this month for more details". Gemeint waren weitere Details zur GeForce RTX 3090 Ti. Doch bis zum gestrigen, letzten Tag, dem 31. Januar, gab es keine weitere Details zur Karte. Ein vielkolportierter Produktionsstop dürfte der Grund dafür sein, warum NVIDIA den Termin still und leise hat verstreichen lassen. Probleme mit "BIOS und Hardware" sollen der Grund sein.

Aus Quellen diverser Boardpartner wissen wir: Eigentlich hätten längst erste Samples bei der Presse liegen sollen. Bereits am 27. Januar hätte der Startschuss fallen sollen – zumindest für die Testberichte. Offensichtlich ist daraus nichts geworden.

Nun dürften sich viele die Frage stellen: Wen interessiert ein weiteres High-End-Modell für mehrere tausend Euro, wenn doch schon die kleineren Karten für 200 % des anvisierten Preises gehandelt werden? Diese Frage ist durchaus berechtigt, doch so lange es eine Käuferschicht gibt, die auch das Leistungsplus einer GeForce RTX 3090 Ti gegenüber dem Non-Ti-Modell zu schätzen und bezahlen weiß, so lange werden die Hersteller auch an solchen Modellen festhalten.

Mit der GeForce RTX 3090 Ti nutzt NVIDIA das Potenzial der verwendeten GA102-GPU voll aus. Sie basiert auf dem Vollausbau dieser GPU und bietet noch einmal mehr Shadereinheiten als eine GeForce RTX 3090. 84 anstatt 82 SMs und damit 10.752 FP32- und 5.376 INT32-Recheneinheiten sind es bei dem neuen Modell. Daraus ergeben sich 84 RT Cores und 336 Tensor Cores. Das Power-Limit soll für die Founders Edition auf 450 W angehoben worden sein. NVIDIA bestätigte den Einsatz von 24 GB an GDDR6X mit 21 Gbps, so dass hier an einem 384 Bit breiten Speicherinterface eine Speicherbandbreite von 1.008 GB/s erreicht wird.

Womöglich wird sich NVIDIA in den kommenden Tagen und Wochen noch zur GeForce RTX 3090 Ti äußern. Aktuell wollte NVIDIA kein Statement zur Situation abgeben.