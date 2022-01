Von 10 auf 12 GB und auch im Preis gehts nach oben: MSI GeForce RTX 3080 12G Suprim X vorgestellt

Ab sofort bietet NVIDIA eine GeForce RTX 3080 mit 12 GB Grafikspeicher an. Eingeführt wurde die GeForce RTX 3080 Anfang September 2020 mit 10 GB GDDR6X an einem 320 Bit breiten Speicherinterface. Seither kommt immer wieder Kritik am Speicherausbau auf, denn AMD stattet seine Modelle der Radeon-RX-6800 und 6900-Serie mit 16 GB Grafikspeicher aus. NVIDIA verzichtet auf eine große Ankündigung und führt die GeForce RTX 3080 mit 12 GB Grafikspeicher als weitere Option ein.

Der etwas versteckte Start wird auch anhand der Tatsache deutlich, dass es zum Start keinen Testartikel von uns gibt. Zwar haben wir in Form der MSI GeForce RTX 3080 12G Suprim X bereits ein Modell in den Händen, haben im Vorfeld aber keinen Treiber zur Verfügung gestellt bekommen. Den gibt es erst zum aktuellen Zeitpunkt von NVIDIA als GeForce 511.17. Somit werden wir den ausführlichen Test der GeForce RTX 3080 mit 12 GB nachreichen müssen.

Man darf natürlich gespannt sein, welche Auswirkungen die 12 GB Grafikspeicher auf die Leistung einer GeForce RTX 3080 haben. Allzu groß wird der Unterschied nicht sein. Allenfalls dann, wenn die 10 GB volllaufen wäre eine Verbesserung zu erwarten.

Zur MSI GeForce RTX 3080 12G Suprim X wollen wir an dieser Stelle noch nicht allzu viele Worte verlieren. Der Suprim-X-Kühler kommt auf zahlreichen Varianten der GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3080 Ti und GeForce RTX 3090 zum Einsatz.

Gegenüberstellung der KFA2 GEForce RTX 3080 SG GeForce RTX 3080 FE MSI GeForce RTX 3080 12 GB Suprim X GPU Ampere (GA102) Ampere (GA102) Transistoren 28 Milliarden 28 Milliarden Fertigung 8 nm 8 nm Chipgröße 628,4 mm² 628,4 mm² FP32-ALUs 8.704 8.960 INT32-ALUs 4.352 4.480 SMs 68 70 Tensor Cores 272 280 RT Cores 68 70 Basis-Takt 1.440 MHz 1.260 MHz Boost-Takt 1.710 MHz 1.890 MHz Speicherkapazität 10 GB 12 GB Speichertyp GDDR6X GDDR6X Speicherinterface 320 Bit 384 Bit Speichertakt 1.188 MHz 1.188 MHz

Speicherbandbreite 760 GB/s 912,4 GB/s TDP 320 W 390 W Preis 719 Euro -

Sowohl die GeForce RTX 3080 mit 10 GB als auch das Modell mit 12 GB basieren auf der GA102-GPU und somit natürlich auf der Ampere-Architektur. Die Ausbaustufen der GPU sind nicht identisch. So kommt die GeForce RTX 3080 mit 10 GB auf 68 SMs und somit 68 RT Cores und 272 Tensor Cores. Entsprechend sind hier auch 8.704 FP32- und 4.352 INT32-Recheneinheiten vorhanden. Bei der GeForce RTX 3080 mit 12 GB sind es aber 70 SMs und dementsprechend 8.960 FP32- und 4.480 INT32-Recheneinheiten. Zudem sprechen wir hier dann von 70 RT Cores und 280 Tensor Cores. Ob man den um 3 % größeren Ausbau der GPU auch in der Leistung spüren wird, werden die ersten Benchmarks zeigen.

Die GeForce RTX 3080 mit 10 GB Grafikspeicher verwendet die GA102-200-KD-A1-GPU, auf der GeForce RTX 3080 mit 12 GB ist es die GA102-220-A1. Es handelt sich hier um eine "Low Hash Rate"-(LHR)-GPU, deren Mining-Leistung reduziert ist.

Wir können aufgrund des fehlenden Treibers noch nicht alle technischen Details unseres Samples der GeForce RTX 3080 mit 12 GB Grafikspeicher auslesen. Aufgrund des Ausbaus wissen wir aber, dass ein 384 Bit breites Speicherinterface zum Einsatz kommt. Der Speichertakt wird mit 1.188 MHz ausgelesen und somit steigt die Speicherbandbreite von 760 GB/s auf 912.4 GB/s – genau wie die Breite des Speicherinterface um 20 % – an. Auch zur TDP haben wir noch keine Angaben.

Bei der Suprim X handelt es sich um ein übertaktetes Custom-Modell. Der Boost-Takt von 1.890 MHz ist also nicht zwangsläufig mit dem der Founders Edition der GeForce RTX 3080 mit 10 GB zu vergleichen. Dies gilt auch für das Power-Limit von 390 W. Wir gehen aktuell davon aus, dass NVIDIA für die GeForce RTX 3080 mit 12 GB eine TDP von 350 W ansetzt.

Nach dem Speicherausbau steigt auch der Preis

Eine Founders Edition der GeForce RTX 3080 mit 12 GB Grafikspeicher gibt es nicht. Die Boardpartner ASUS, Colorful, EVGA, Gainward, Galax, Gigabyte, INNO3D, Palit, PNY, Zotac und eben MSI werden entsprechende Modelle anbieten. Zum Preis können wir ebenfalls noch nichts sagen. Unter der Hand haben wir eine UVP von 1.200 US-Dollar genannt bekommen. Die Custom-Modelle werden ab 1.500 Euro erwartet. Eine GeForce RTX 3080 Ti mit ebenfalls 12 GB Grafikspeicher startete auf dem Papier bei 1.199 Euro

Von den ursprünglich mal vorgesehenen 719 Euro ist die GeForce RTX 3080 mit 10 GB Grafikspeicher schon weit entfernt, für die GeForce RTX 3080 mit 12 GB wird dies analog gelten.

Erste Benchmarks

Da wir den Treiber ein paar Minuten vor Start hatten, konnten wir ein paar Benchmarks machen:

UL 3DMark Time Spy - Grafik MSI GeForce RTX 3080 12G Suprim X 18083XX



NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 17862XX



MSI GeForce RTX 3080 10G Suprim X 17766XX



in Punkten Mehr ist besser

UL 3DMark Fire Strike Extreme - Grafik MSI GeForce RTX 3080 12G Suprim X 22376XX



MSI GeForce RTX 3080 10G Suprim X 21311XX



NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 20834XX



in Punkten Mehr ist besser

UL 3DMark Port Royal MSI GeForce RTX 3080 12G Suprim X 12027XX



MSI GeForce RTX 3080 10G Suprim X 11584XX



NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 11426XX



in Punkten Mehr ist besser

Laut dieser ersten Benchmarks zeigt sich das zu erwartende Ergebnis. Die MSI GeForce RTX 3080 12G Suprim X ist ein wenig schneller als das gleiche Modell mit 10 GB aus selbem Hause und aufgrund des höheren TDP-Spielraums und Boost-Taktes auch schneller als eine GeForce RTX 3080 FE.

Ob man nun zu einer GeForce RTX 3080 mit 12 GB greifen oder auf das bisher bestehende Modell zurückgreifen sollte, wird letztendlich durch den Preis bestimmt. Hinsichtlich der Leistung werden die Unterschiede nicht groß sein.