GeForce RTX 3050 bis 3090 Ti: Dann sollen die neuen Karten erscheinen (Update)

In den vergangenen Wochen gab es bereits zahlreiche Meldungen zu technischen Details und Daten, an denen neue GeForce-Karten erscheinen sollen. Die GeForce RTX 2060 mit 12 GB Grafikspeicher dürfte in dieser Reihe nur das erste Modell sein, welches allerdings nicht gerade sehnsüchtig erwartet wurde.

Aber es stehen in den kommenden zwei Monaten wohl noch zahlreiche weitere Modelle an – keines davon natürlich offiziell von NVIDIA bestätigt. Aber die anstehende CES und der schon angekündigte Keynote-Termin am 4. Januar bieten sich natürlich für eine Vorstellung an.

Losgehen soll es aber schon im Dezember, denn die GeForce RTX 3070 Ti soll bereits am 17. Dezember vorgestellt und ab dem 11. Januar 2022 erhältlich sein. Zur CES vorgestellt werden soll die GeForce RTX 3050, die dann an dem 27. Januar 2022 im Handel zu finden sein soll.

Aber es geht noch weiter, denn eine Auflistung bei der russischen Zollbehörde ECC (via @momomo_us) tauchten Modelle der GeForce RTX 3080 mit 12 GB von Gigabyte auf und dort wird auch schon eine GeForce RTX 3070 Ti mit 16 GB genannt. Videocardz scheint interne Unterlagen zur Veröffentlichung einer GeForce RTX 3090 Ti gesichtet zu haben, die zusammen mit der GeForce RTX 3050 am 27. Januar auf den Markt kommen soll. Auch hier wäre eine Ankündigung auf der CES natürlich sinnvoll. Von NVIDIA bestätigt sind keine der gemachten Angaben.

Bevor wir nun aber alle die Übersicht verlieren, noch einmal eine kleine tabellarische Übersicht:

Gegenüberstellung der vermeintlichen GeForce-Modelle Modell FP32-ALUs VRAM Ankündigung Verfügbarkeit RTX 3050 3.072 8 GB GDDR6 04.01.2022 27.01.2022 RTX 3060 3.584 12 GB GDDR6 - - RTX 3060 Ti 4.864 8 GB GDDR6 RTX 3070 5.888 8 GB GDDR6 - - RTX 3070 Ti 6.144 8 GB GDDR6X - - RTX 3070 Ti 16 GB 6.144 16 GB GDDR6X 17.12.2021 11.01.2022 RTX 3080 8.704 10 GB GDDR6X - - RTX 3080 12 GB - 12 GB GDDR6X - - RTX 3080 Ti 10.240 12 GB GDDR6X - - RTX 3090 10.496 24 GB GDDR6X - - RTX 3090 Ti 10.752 24 GB GDDR6X - 27.01.2022

Die neuen Modelle haben wir fett dargestellt und nennen hier auch die kolportierten Daten – soweit diese bekannt sind. Um alle Modelle der Ampere-Generation einordnen zu können, führen wir auch in Ausbau in Form der FP32-Recheneinheiten und den Speicherausbau auf. Hier sieht man auch das hin und her beim Speicherausbau. Eine GeForce RTX 3060 bietet mit 12 GB mehr als eine GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3070 Ti und sogar GeForce RTX 3080. Wohl auch aus diesem Grund soll es eine GeForce RTX 3070 Ti mit 16 GB und eine GeForce RTX 3080 mit 12 GB geben.

Die GeForce RTX 3050 rundet das Angebot nach unten hin ab, die GeForce RX 3090 Ti soll den Vollausbau der GA102-GPU bieten. Ob und in wie weit einzelne Modelle parallel zueinander vertrieben werden, ist nicht bekannt. Aber alle Neuvorstellungen werden die angespannte Preis- und Liefersituation vorerst wohl nicht auflösen können.

Update:

Die GeForce RTX 3090 Ti ist in Form einer Verpackung eines TUF-Modells von ASUS inzwischen bestätigt worden (Quelle).