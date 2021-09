Defekte Grafikkarten: New-World-Problematik ist zurück

Gestern ging Amazons MMO New World offiziell an den Start. In einer ausgiebigen Beta-Phase kam es bereits zu Ausfällen einiger Grafikkarten, im Falle zahlreicher Modelle von EVGA konnten die Probleme auf fehlerhafte Lötstellen früher Versionen der Karten zurückgeführt werden.

Bereits zum damaligen Zeitpunkt gab es aber auch Berichte darüber, dass auch Karten anderer Hersteller und zudem Referenzversionen von AMD von dem Problem betroffen sein könnten. Da sich die Ausfälle der Hardware aber nicht in jedem Fall zweifelsfrei zuordnen ließen und sozusagen im Grundrauschen der immer wieder üblichen Defekte untergegangen sind, lag der Fokus vor allem auf den Karten von EVGA.

Nun sammeln sich auf Reddit entsprechende Berichte, in denen von ausfallenden Karten die Rede ist. Betroffen sind hier Modelle wie eine nicht näher spezifizierte Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti, der Ersteller des Reddit-Threads spricht von einer defekten Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Eagle und auch von einer Gigabyte GeForce RTX RTX 3090 Gaming wird hier berichtet.

Warum es im New World zu Ausfällen der Hardware kommt, bleibt weiterhin unbekannt. Ein fehlender Frame-Limiter im Menü wurde in der Beta als mögliche Fehlerquelle ausgemacht. Daraufhin wurde zur Betaphase ein Framelimiter implementiert. Dieser ist auch in der finalen Version offenbar aktiv und dennoch kommt es wieder einmal zu Ausfällen.

In jedem Fall auffällig ist die Häufung an High-End-Modellen. Zunächst konzentrierte sich vieles auf die GeForce RTX 3090 von EVGA, es war aber auch hier schon von Modellen der GeForce RTX 3080 (Ti) die Rede. Selbst Karten wie die Radeon RX 6800, Radeon RTX 6800 XT und Radeon RX 6900 XT sollen bereits betroffen gewesen sein – schon in der Betaphase ab Juni.

Nun dürfte es erneut an die Fehleranalyse gehen, denn mit der finalen Veröffentlichung von New World nahm auch die Anzahl der Spieler extrem zu – entsprechend scheinen die Probleme nun vermehrt aufzutreten.